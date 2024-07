La ONCE dedica cinco millones de cupones a ‘Hospitalitas’, la exposición de Las Edades del Hombre

Un momento de la presentación del cupón. - ONCE

VALLADOLID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ONCE dedicará el próximo miércoles, 31 de julio, cinco millones de cupones a ‘Hospitalitas’, la XXVII edición de Las Edades del Hombre, con el que la organización "animará" a visitar esta exposición que se celebra hasta noviembre en Villafranca del Bierzo y Santiago de Compostela.

El delegado de la ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez Blanco, y el secretario general de la Fundación Las Edades del Hombre, José Enrique Martín Lozano, han sido los encargados de presentar este cupón, en un acto que ha tenido lugar en la Colegiata de Santa María de Villafranca del Bierzo, y en el que han estado acompañados por la directora de ONCE en León, María Quindós, el vicepresidente del Consejo Territorial ONCE, Rodrigo Gonzalo, el alcalde de la localidad, Anderson Batista, y el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez Quiñones, señala la Fundación a través de un comunicado.

‘Hospitalitas’ es una exposición que aborda el concepto primitivo de solidaridad y su evolución hasta la actualidad. A través de los capítulos que integran la exposición, articulados mediante obras elaboradas por los mejores artistas de la historia del arte español, el visitante se acercará a la hospitalidad, una de las señas de identidad de Villafranca del Bierzo, situada en el Camino de Santiago Francés, como de Santiago de Compostela, meta final de la peregrinación.

Con ‘Hospitalitas’ es la primera vez que dos comunidades autónomas compartan una misma exposición: Castilla y León y Galicia, mostrando al Camino de Santiago como sinónimo de convergencia espiritual y como elemento de colaboración entre los dos territorios autonómicos, que se traduce en el subtítulo de la exposición: 'La gracia del encuentro' / 'A graza do encontro'.