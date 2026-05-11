La ONCE incorpora el juego 'Dupla' con el que espera superar los 50,2 millones de euros repartidos en CyL en 2025

Presentación de 'Dupla' de la ONCE. - RUBÉN ORTEGA - ONCE CYL

VALLADOLID 11 May. (EUROPA PRESS) -

La ONCE incorpora este lunes, 11 de mayo, el juego 'Dupla', con el que espera superar los 1.640 millones de euros repartidos en toda España en 2025, de los que 50,2 millones se quedaron en Castilla y León.

El nuevo producto activo ha sido presentado este lunes, con un primer sorteo en directo en Valladolid, de la mano del delegado de la ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez Blanco; la responsable del área de operaciones y logística, Rosa Mª Martín González; y la vendedora de la ONCE en Valladolid Begoña .

'Dupla' propone una experiencia de juego "novedosa y única en el mercado", con dos momentos de "emoción", "cuando el cliente lo compra y descubre el premio al que opta, y en el momento del sorteo al comprobar si su número tiene premio".

Con esta nueva lotería, la ONCE pretende mantener su inversión social, a la que dedica íntegramente todos sus recursos, y, también, llevar "más ilusión" a la ciudadanía en forma de premios.

"Hoy es un día importante para la ONCE, un día en el que damos un paso más en nuestra forma de innovar, de conectar con las personas y de seguir cumpliendo con nuestro propósito primero, con el compromiso que nos mueve y que no olvidamos nunca, nuestro compromiso social", ha destacado el delegado ONCE en la Comunidad, según un comunicado remitido a Europa Press.

En este sentido, ha agradecido a los ciudadanos de la Comunidad, por su confianza y por creer en "el poder multiplicador de la solidaridad de la ONCE" y ha puesto en valor los 50,2 millones repartidos en este territorio de la mano de 830 vendedores.

Asimismo, Pérez ha señalado que en 2025 la ONCE realizó en Castilla y León un total de 112 contrataciones de vendedores, todas personas con discapacidad, otro de los aspectos "más destacados en la labor de la Organización" que promueve "empleo de calidad".

'DUPLA', NUEVA EXPERIENCIA 'Dupla' ofrece una experiencia innovadora, que diferencia dos momentos, el primero se produce en el momento de la compra, cuando el jugador descubre el premio al que opta tras elegir un número del 1 al 15, y el segundo momento llega cuando se celebra el sorteo y se extrae un número de ese rango. Si coincide con el elegido, gana el premio que aparece en su boleto y, además, hay reintegros al anterior y posterior.

El nuevo juego, por solo un euro, ofrece un rango de premios que van desde el reintegro hasta un máximo de 500 euros, con cuantías distintas de premio que pueden ser de 5, 7, 10, 15, 20, 25, 50, 100 ó 500 euros.

El premio de cada número jugado se determina de forma aleatoria en el momento de la compra, con independencia del número elegido. Al tratarse de un juego de premios frecuentes, aproximadamente uno de cada cinco boletos obtiene algún tipo de premio.

La novedad radica en conocer desde el primer momento el premio al que se opta con el número que se juega y mantener la emoción hasta la hora del sorteo, que se celebra cinco veces al día: a las 10, 12, 14, 17 y 21,15 horas.

Dupla se puede adquirir a los más de 21.200 vendedores y vendedoras de la ONCE, en www.juegosonce.es y a través de los establecimientos colaboradores con la ONCE.