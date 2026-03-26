Once menores sustituyen sanciones por tareas en beneficio de la comunidad bajo la tutela del Ayuntamiento Burgos

Archivo - El concejal de Juventud de Burgos, Carlos Niño, durante una rueda de prensa. - EUROPA PRESS - Archivo

BURGOS 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Once menores llevan a cabo tareas en beneficio de la comunidad en sustitución de sanciones en el marco del convenio de colaboración que mantiene el Ayuntamiento de Burgos con la Fiscalía de Menores.

Esta iniciativa "pionera" ha experimentado un repunte en su uso durante el último ejercicio al duplicar las cifras de participación respecto al año anterior, ya que el número de menores que se han acogido a esta medida ha pasado de los cinco registrados entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025 a once en lo que va de periodo actual, según ha detallado el concejal de Juventud de Burgos, Carlos Niño.

El objetivo principal de este acuerdo es ofrecer "una vía de reparación" que priorice la formación sobre el castigo pecuniario, una manera de que aquellos menores que cometen algún tipo de infracción "en vez de pago, realicen unas horas de servicio social".

Niño ha subrayado que el fin último no es solo ofrecer una alternativa a la multa, sino fomentar "la concienciación" para que la persona que comete la infracción pueda ver qué es lo que ha hecho.

Uno de los principales retos que afronta actualmente el programa es la logística necesaria para ubicar a estos jóvenes, con tareas que hasta ahora se han centralizado en dependencias de la Concejalía de Juventud.

No obstante, el Ayuntamiento trabaja ya en "la ampliación de estas opciones" para diversificar las tareas de servicio público y, entre las nuevas líneas de actuación, se encuentra la colaboración con empresas externas para realizar labores de limpieza de grafitis, así como la organización de jornadas de limpieza de "basuraleza" en entornos naturales.