El operativo se centra en proteger Navaluenga del fuego de Burgohondo (Ávila), con un centenar de evacuados

Incendio forestal de Burgohondo (Ávila) - JCYL

ÁVILA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal declarado en Burgohondo (Ávila) ha obligado a evacuar a aproximadamente un centenar de personas de la zona de Puente Nueva, mientras el operativo centra ahora sus esfuerzos en evitar que el fuego alcance el casco urbano de Navaluenga, situado a alrededor de un kilómetro y medio del frente, según ha explicado el delegado territorial de la Junta, José Francisco Hernández, tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi).

Hernández ha advertido de que queda "mucho trabajo por delante" en un incendio en el que permanecen movilizados doce medios aéreos y un importante contingente de efectivos terrestres.

Además, ha señalado que la evolución de las labores de extinción estará condicionada por el aumento de las temperaturas a lo largo del día y, especialmente, por el viento del sur previsto para la tarde, que puede complicar las tareas de control en el entorno de Navaluenga.

El delegado territorial ha explicado que la evacuación de Puente Nueva se llevó a cabo durante la jornada del miércoles y ha precisado que unas cien personas se vieron afectadas. De ellas, medio centenar ha pasado la noche en el polideportivo de Burgohondo, habilitado como alojamiento provisional con un hospital de campaña dotado de camas de Cruz Roja y con la colaboración del Ayuntamiento de la localidad.

Asimismo, ha destacado que el operativo se ha reforzado con la incorporación de un batallón de la Unidad Militar de Emergencias (UME), solicitado por la Consejería de Medio Ambiente, y ha agradecido el trabajo desarrollado por los efectivos de la Junta, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y de las agrupaciones de Protección Civil de la provincia, coordinadas por la Diputación Provincial.

En estos momentos, los esfuerzos se concentran en mantener el incendio alejado del núcleo urbano de Navaluenga, controlar la zona de Puente Nueva, en Burgohondo, y actuar también sobre el frente situado en la cumbre, en el término municipal de Piedralaves.

Hernández ha señalado que se trata de una zona muy pedregosa en la que los medios aéreos desempeñan un papel esencial y ha confiado en que, si el viento no dificulta las labores de extinción, el incendio no afecte al Valle del Tiétar.