El operativo espera afianzar esta noche el perímetro norte del incendio de Fasgar-Colinas (León)

El operativo que trabaja en la extinción del incendio de Fasgar-Colinas del Campo de Martín Moro trabajará esta noche para "afianzar el perímetro" en la zona norte, todo ello tras una jornada "muy difícil" en la lucha contra el "muy extenso" fuego.

El director de Extinción de este incendio, Víctor Fernández, ha informado en la tarde de este lunes, 25 de agosto, desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA) ubicado en Igueña, que durante el día han trabajado en zonas "muy abruptas", una labor en la que han conseguido dejar "protegidas" las poblaciones, mientras aún queda "bastante perímetro que controlar".

En concreto, el incendio tiene tres focos, dos de ellos principales, uno en la zona más alta, hacia el norte y en dirección Vegapujín y Fasgar, el cual se espera "controlar a lo largo de la noche".

Los trabajos de este lunes, en el que ha habido "un momento de apretón" por los vientos de las horas centrales del día, hasta las 18.30 horas, aproximadamente, se han centrado en frenar el avance del fuego por los distintos frentes con los medios aéreos, de manera que se han "contenido" en lugares deseados de cara a los trabajos de la noche".

"A la vez con bulldozer hemos ido preparado las líneas de control sobre las que trabajaremos esta noche", ha precisado el directo de Extinción, quien ha aseverado que intentarán "afianza el perímetro" en el norte con ataque directo y contrafuego: "Si esta noche no sale bien toda la zona norte quedará limitada y solo quedará trabajo en las zonas que quedan hacia el sur".

En este sentido, ha explicado que hacia el sur se ha dejado evolucionar el fuego "a cielo abierto" porque "no es posible hacer líneas de control con maquinaria" debido a las condiciones, que tampoco permiten intentar trabajos con "ataque directo" al ser la zona "muy abrupta, con mucha pedregosidad", un terreno en el que sería "muy peligroso" para los trabajadores meter una bulldozer.

Con todo, ha incidido en que en este momento "no hay riesgo para la población" y que en la zona sur las llamas "está lejos" de Colinas, protegida también por un "cortafuegos diferencial" que está a "entre 500 metros y un kilómetro" del frente más próximo".

Además de los frentes que van hacia Vegapujín, al norte, y el que va hacia Colinas, los más importantes, Fernández ha indicado que hay otro "dos o tres frentes cerrados, de poca importancia, que se abren y se cierran, van cambiando".

Fernández, por otra parte, ha reconocido que la situación es complicada, sobre todo por las condiciones meteorológicas que trae "el cambio climático", con una "sequía acumuladas y una ola de calor" que hacen del trabajo en ataque directo, "ineficaz". En este aspecto, ha recordado que la previsión no es halagüeña al barajarse que no llueva esta semana.

Por último, ha puesto en valor la colaboración "fabulosa" entre las comunidades autónomas y el Gobierno central para hacer frente a esos incendios que, a su juicio, no se han dado "jamás" en la historia de España.