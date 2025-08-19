El operativo de Salamanca combate el incendio de Candelario con medios aéreos y remate con cuadrilla

SALAMANCA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El operativo de INFOCAL que trabaja en el incendio de Jarilla, procedente de Cáceres, que en la noche del lunes llegó a la provincia de Salamanca, ha centrado sus acciones durante la mañana de este martes en un ataque directo al fuego con medios aéreos para después rematar con cuadrilla.

De momento se ha trabajado en el extremo sur del término municipal de Candelario con dos helicópteros y dos brigadas helitransportadas, además de con una cuadrilla terrestre, como ha informado el jefe de jornada del Mando provincial de la lucha contra incendios en Salamanca, Urko Bondía, en declaraciones recogidas por Europa Press.

Durante la mañana del martes se ha procedido a asegurar el perímetro en la zona más al sur del término municipal de Candelario, hacia la ladera que baja hacia el río Balozano, como ha añadido Bondía.

El jefe del Mando ha añadido, además, que las condiciones ahora mismo "no son muy malas, son bastante aceptables en cuanto a meteorología y permiten el trabajo, tanto por tierra, como con medios aéreos", de ahí su optimismo de cara a las próximas horas respecto de la estrategia planteada, tanto con medios aéreos como con cuadrilla terrestre y, en algunas zonas, a través de quemas de ensanche.