El operativo trabaja para que el incendio de La Mierla no entre en CyL tras dar un "salto" en el flanco oeste

Puesto de Mando Avanzado desplegado en Barcones para combatir el incendio forestal, a 21 de julio de 2026, en Barcones, Soria, Castilla y León (España). - Concha Ortega - Europa Press

BARCONES (SORIA), 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio activo desde el pasado lunes en La Mierla (Guadalajara) ha registrado en la mañana de este miércoles un "salto" en el flanco oeste, en una zona "muy abrupta y difícil de poder aplacar", por lo que los esfuerzos del operativo de la Junta de Castilla y León se concentran en que no entre en la Comunidad a través de Soria o Segovia.

Así lo ha explicado el director general de Prevención y Extinción de Incendios, Ángel Sánchez, que este miércoles ha visitado el Puesto de Mando Avanzado ubicado en la localidad soriana de Barcones, que se mantiene evacuada junto a la residencia de Retortillo de Soria por la calidad del aire derivado del incendio.

"Durante la noche sí que habíamos aplacado bastante la cabeza en el noroeste del incendio, pero esta mañana un poco más abajo ha habido un salto es una zona muy abrupta difícil de poder aplacar y ahora mismo tenemos concentrados muchos medios aéreos en esa zona", ha señalado Sánchez .

Asimismo, se cuenta también con medios terrestres como cuatro helicópteros de Castilla y León más nueve bulldozer, dos autobombas y cinco cuadrillas en un "trabajo intenso y coordinado", ha aseverado en una atención a medios.

En este aspecto, ha hecho hincapié en la coordinación permanente entre Castilla y León y Castilla-La Mancha, con técnicos desplazados al Puesto de Mando Avanzado de Guadalajara y comunicación constante entre los centros autonómicos de coordinación.

CONTENER EL AVANZA

"El objetivo es contener el avance del fuego y preparar zonas de oportunidad que impidan su entrada en Castilla y León, tanto a Soria como a Segovia, ya que son aproximadamente diez kilómetros en línea recta lo que habría hasta el límite con Soria y unos 17 al límite de Segovia", ha precisado.

Por su parte, la delegada territorial de la Junta en Soria, Yolanda de Gregorio, también se ha desplazado hasta el Puesto de Mando Avanzado donde ha recordado que el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), ha acordado mantener las evacuaciones de la residencia de mayores Virgen del Prado, de Retortillo de Soria, cuyos usuarios permanecen alojados en Arcos de Jalón, y de la localidad de Barcones, alojados en el CIFP de Almazán.