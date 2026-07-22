Se mantienen las medidas de evacuación en Retortillo y Barcones (Soria) por el incendio de Guadalajara

Vista de la localidad de Barcones, desalojada por el incendio, a 21 de julio de 2026, en Barcones, Soria, - Concha Ortega - Europa Press

SORIA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las medidas de evacuación de la residencia de Retortillo de Soria y de la localidad soriana de Barcones se mantienen a primera hora de este miércoles, a la espera de la evolución de la calidad del aire por el incendio de Guadalajara.

El CECOPI Soria (Centro de Coordinación Operativa Integrado), presidido por la delegada territorial, Yolanda de Gregorio, se ha reunido a las 8.00 horas de este miércoles para informar sobre la evolución que a lo largo de la noche ha tenido la cabeza norte del incendio forestal declarado en La Mierla (Guadalajara).

El frente del fuego se mantiene a una distancia de unos 5 a 7 kilómetros del límite provincial con Soria y continúa en IGR-2 por la amenaza que supone para las poblaciones de la zona como Retortillo, Barcones, Arenillas y la pedanía de Lumías (Berlanga de Duero). El incendio ha superado en algún punto del flanco oeste la línea de control planificada, con la posibilidad de entrar en una zona complicada de barrancos y repoblaciones de pinar, aunque en principio no genera peligro para Soria.

Asimismo, la previsión contempla el inicio a primera hora del trabajo de medios aéreos del operativo INFOCAL de Castilla y León para intentar contener el fuego. El flanco norte de este incendio, el más cercano a Soria, se mantiene estable.

A la vista de esta situación, del viento suroeste previsto, desfavorable para Soria, y de la densidad del humo, a propuesta del Centro Provincial de Mando, el CECOPI ha acordado mantener las medidas adoptadas en la tarde del lunes respecto a las evacuaciones de la residencia de personas mayores Virgen del Prado, ubicada en Retortillo de Soria, y de la población de Barcones. No obstante, en función de la evolución de las condiciones meteorológicas y del incendio, estas medidas podrían variar a lo largo de la jornada, según se ha manifestado en el CECOPI.

Respecto al incendio declarado en la jornada del martes 21 en Selas, a unos 10 a 12 kilómetros del límite provincial de Soria y designado en INFOCAL (INFORCYL) como Iruecha, al ser la localidad soriana más cercana, según la información facilitada esta mañana desde el Centro Operativo Regional (COR) de Guadalajara, se ha perimetrado gran parte del fuego y se espera una evolución favorable.

En ambos casos, el operativo INFOCAL de Castilla y León continúa con actuaciones de manera coordinada con el INFOCAM de Castilla-La Mancha en las tareas de extinción de ambos incendios, a disposición de los directores técnicos de extinción.

Por otra parte, respecto al incendio de Jaray (municipio de Almenar de Soria), que se inició a las 15.46 horas y se dio por controlado a las 16.32 tras afectar a terreno agrícola, se encuentra perimetrado, pero aún requiere la realización de tareas de extinción por los puntos calientes que se mantienen en el interior. En las próximas horas, en función de la evolución de los sucesos, se convocará una nueva reunión del CECOPI.