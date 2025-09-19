La oposición pide soluciones a la Escuela de Música de Burgos y la alcaldesa acepta la mano tendida del PSOE

BURGOS 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha aceptado la mano tendida que la portavoz del PSOE en materia de Cultura, Nuria Barrio, le ha realizado en el capítulo de ruegos y preguntas del Pleno celebrado este viernes en lo que tiene que ver con la Escuela Municipal de Burgos, donde los grupos de la oposición han pedido la búsqueda de una solución.

La idea es que "puedan ir de la mano" para intentar lograr el inicio del curso en la Escuela de Música, después de que la empresa encargada de la gestión del centro se haya planteado no continuar prestando el servicio por cuestiones económicas.

Durante el pleno, Nuria Barrio se ha ofrecido "a acudir con la titular de Cultura", Andrea Ballesteros, a las reuniones que sean precisas con el "concesionario de las Servicio" y con los "técnicos municipales", de cara a encontrar la mejor fórmula para desbloquear el conflicto.

ACUERDO PSOE-VOX.

Asimismo, en el Pleno de este viernes, se ha aprobado, con los votos a favor de PSOE y de Vox, una proposición de los socialistas por la cual se ha instalado el equipo de Gobierno a que solucione el conflicto con la Escuela Municipal de Música.

La proposición hace referencia a la puesta en marcha de un "contrato puente con el anterior adjudicatario" que garantice en el plazo de un mes la prestación del servicio con las consiguientes mejoras económicas. El PP ha votado en contra al entender que no es la fórmula adecuada.

Por su parte, ha salido adelante con el respaldo de todos los grupos la propuesta de Vox en la que se pide "la revisión y ampliación del presupuesto asignado" a la gestión de la Escuela de Música, fundamentada en un estudio económico que garantice la viabilidad efectiva de la prestación del servicio.

Asimismo, ss plantea establecer una "partida presupuestaria para reparar" el recinto del convento de las Bernardas, sede de la Escuela de Música y que se aseguren contratos "dignos, estables y acordes a su cualificación profesional" para el profesorado.

La Escuela Municipal de Música no ha comenzado el curso debido a que el adjudicatario -al que la Junta de Gobierno le instó a seguir este curso con el servicio con el contrato caducado- ha decidido no seguir con la prestación del servicio al considerar que la aportación económica que reciben no llega para pagar "y los medios no son los adecuados".

El caso es que la administración de la Escuela "ha cobrado las cuotas", pero no se ha abierto la matrícula a los nuevos alumnos.

Al finalizar el curso oasadi, el profesorado de la escuela emprendió distintas movilizaciones, concentraciones y algunos paros parciales para reclamar "lo mínimo para poder trabajar con dignidad y ofrecer al alumnado la educación que se merece".

En el comunicado de la Escuela de Música se lamenta la falta total de reacción de los responsables económicos y políticos ante la precariedad laboral y material, una situación a la que "siguen sin dar respuesta".

Los tres grupos municipales, PP, PSOE y Vox, abundan en que la Escuela es un servicio "público, municipal y de interés social incuestionable" aunque el cruce de reproches con este asunto ha sido constante a lo largo de todo el Pleno.

El PSOE ha echado en cara al PP que no puede pretender una Capitalidad Cultural "sin atender lo más básico", que es apostar por la "educación y la cultura".

También coinciden los tres grupos en la necesidad de "garantizar un contrato puente para asegurar el curso" hasta que no haya contrato nuevo aunque PSOE defiende que la mejor fórmula "es mediante un procedimiento negociado sin publicidad" con la empresa actual dado que "es la única" que puede garantizar el inicio del curso en un plazo inferior a un mes. Posteriormente ya se realizará un nuevo pliego para la escuela.

La portavoz del PSOE en esta materia, Nuria Barrio, ha echado en cara al la alcaldesa, Cristina Ayala, su "desconocimiento sobre este asunto" y la regidora la ha acusado de "manipular políticamente" a la gente con la situación de la Escuela.