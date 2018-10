La oposición pide a Suárez-Quiñones que dimita por "dignidad" al considerar que dio trato de favor a Ulibarri

Publicado 05/09/2018 19:58:07 CET

Coincide en que el procedimiento no fue una cesión de contrato entre empresas puesto que fue el propio consejero el que actuó personalmente

Los grupos de la oposición en las Cortes de Castilla y León, PSCyL, Podemos, Ciudadanos y UPL, han solicitado la dimisión del consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez-Quiñones, al considerar probado una "conducta moral reprobable" por dar "trato de favor" al empresario leonés José Luis Ulibarri al ofrecerle la cesión del acondicionamiento de la carretera LE-413, en el tramo de Villadangos del Páramo.

A las palabras de "arrepentimiento ninguno" y la defensa de una actuación presidida por la "legalidad, la ética y moralidad" realizada por el consejero, durante su comparecencia en la Comisión de Fomento y Medio Ambiente, la oposición ha respondido con una petición unánime de dimisión ante una "gestión políticamente corrupta", en palabras de la socialista Ana Sánchez.

La portavoz socialista, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha calificado de "indignante" la versión ofrecida por Suárez-Quiñones al que ha recordado que ofreció la obra a Ulibarri, presunto cabecilla de la trama 'Enredadera', al que llamó personalmente y no hizo lo mismo a otro casi centenar de constructores que habían concurrido al concurso.

"Trata de justificar que se trata de una cesión de contrato, cuando es mentira, ya que no se produjo entre empresas por cuanto fue él, "en primera persona", quien se puso en contacto con Ulibarri para ofrecer la obra a Arcor, empresa en la que figura como apoderada su hija soledad, que, además, no concurrió a la licitación", ha puntualizado Sánchez, quien se ha preguntado si "¿es normal que un consejero llame a los padres de las apoderadas de las empresas?" "¡Le ha faltado decir que el fin justifica los medios!", ha aseverado.

POSIBLE "JAQUE MATE"

La socialista también entiende que el consejero "miente" cuando niega trato de favor a la empresa Arcor, tras advertir de que "ha omitido" que dicha mercantil fue absorbida por Begar y recibió adjudicaciones por 355 millones hasta que en 2008 entró en concurso de acreedores. "Por tanto, estamos ante una gestión políticamente corrupta del consejero", al que ha recordado que su "enrocamiento" puede acabar en "jaque mate", en referencia al final político que tuvo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

Y es que Sánchez considera que la sociedad en Castilla y León está "hastiada" de una forma "repugnante" de hacer política y de gobernar Castilla y León "de forma absolutista como un cortijo".

En la misma línea, Ricardo González, de Podemos, ha hecho referencia a la condición de juez del consejero y por ello le ha invitado a dejar el cargo "porque sabe que se ha quedado sin coartada, que le han pillado con las manos en la masa", algo que, como así ha apostillado, aún no ha hecho pese a que hace ya treinta y cinco días salieran a relucir los 'pinchazos' de la UDEF en la trama 'Enredadera' con conversaciones "reprobables" entre el consejero y Ulibarri.

Otros portavoces de la oposición, Manuel Mitadiel y Luis Mariano Santos, de Cs y UPL, respectivamente, han aconsejado al consejero la renuncia a su cargo "por dignidad" por entender que ha actuado sometido a los intereses del grupo del empresario leonés, del que han recordado que también está inmerso en la 'Gürtel' y se expone a más de siete años de cárcel, según la petición del fiscal.

"El consejero alega que Ulibarri es un empresario comprometido con León, y yo le pregunto si no hay otros también comprometidos con esa provincia a los que podía haber llamado para la cesión de la obra", se ha quejado Luis Mariano Santos, para quien Suárez-Quiñones "ha cometido un error muy grave y tiene que dimitir por dignidad de su persona, de las instituciones y de la política", aunque no ha olvidado que otras formaciones como PSCyL y Cs están también involucradas en la trama y por eso les ha aconsejado "no lanzar las campanas al vuelo".

DISTINTA VARA DE MEDIR

Precisamente, el portavoz del PP, Juan José Sanz Vitorio, ha acusado a PSCyL y Cs de utilizar distinta vara de medir a la hora de pedir responsabilidades por el caso 'Enredadera' a dirigentes del PP y no hacer lo propio con los suyos propios, en referencia a los alcaldes socialistas de Soria y Valladolid por la adjudicación en el segundo de los casos de servicios a empresas de Ulibarri.

"Les van a pedir también la dimisión", les ha preguntado el parlamentario del PP, quien respecto de la actuación del consejero de Fomento ha respaldado la misma por entender que estuvo presidida por el intento de "defender el interés público. En política hay que estar para hacer, aunque otros entiendan que sólo para estar", ha reprochado.

Pero además, Sanz Vitorio ha calificado de "intolerables" las acusaciones vertidas por el representante de Cs, Manuel Mitadiel, hacia la persona del presidente de la comisión y alcalde de Villaquilambre (León), el 'popular' Manuel García, y la implicación de éste en el caso 'Enredadera'.

"Es mentira que haya sido detenido o que figure imputado, es una persona honorable que no ha sido investigada ni citada a declarar", ha precisado Sanz Vitorio, quien por ello ha tildado de "ruines desde el punto de vista político" las manifestaciones de Mitadiel cuyo único objetivo es "tapar las vergüenzas" de su partido, "que ha hecho del transformismo su santo y seña de actuación".