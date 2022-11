Oposición ve "abominable" que no se iluminen las Cortes el 25N por ahorro energético y PP dice que la Junta sí lo hará

VALLADOLID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los partidos en la oposición han tachado de "vergonzosa" y de "abominable" la decisión del presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, de Vox de no iluminar la fachada del Parlamento con motivo de la conmemoración mañana, viernes 25 de noviembre, del Día internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y han tachado de "cobardía y de miseria moral" la "excusa" de que la decisión se debe a una medida de ahorro energético.

Así se han manifestado Francisco Igea, de Ciudadanos; Pablo Fernández, de Unidas-Podemos, y Patricia Gómez, del PSOE, en sus respectivas comparecencias ante los medios de comunicación tras la reunión de la Junta de Portavoces en la que han conocido la decisión de las Cortes de no iluminar la fachada del Parlamento mañana por una medida de ahorro energético que se adoptó a mediados del mes de octubre y que ha motivado que tampoco se atendiesen las peticiones de iluminación que realizadas por el colectivo del trastorno del déficit de atención e hiperactividad y por la Asociación Diabetes, según han aclarado desde el Legislativo.

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Raúl de la Hoz, ha asegurado respetar la decisión de las Cortes de Castilla y León, una institución en la que, según ha recordado también, la Junta no tiene competencias y ha confirmado que el Ejecutivo sí iluminará su fachada mañana para mantener "los detalles formales, como en años anteriores".

Dicho esto, De la Hoz ha rechazado entrar en los debates de "juegos florales" sobre la forma de las cosas, en este caso la lucha contra la violencia de género, desde el convencimiento de que lo verdaderamente importante es el fondo, como hacen la Junta y el PP, ha reivindicado, con el incremento en un 16 por ciento de las partidas para la lucha contra la violencia de género en las cuentas de 2023 a lo que ha añadido que la Dirección General de la Mujer dispondrá de un 10 por ciento más de presupuesto y que Castilla y León es "la única comunidad autónoma" que ejecuta al cien por cien los fondos de lucha contra la violencia de género.

"¡Qué forzado todo!, ha espetado De la Hoz que ha ironizado sobre que los partidos de la izquierda se preocupen más de "si se enciende una luz" o de "si "llevamos un lazo más o menos grande" cuando son los responsables de las consecuencias de la aplicación de la Ley del "sólo sí es sí" que, según se ha reafirmado también, está poniendo en la calle a violadores y a agresores sexuales "por la ineptitud, la ignorancia y la desfachatez" del Gobierno de la nación.

"El próximo 25 de noviembre la izquierda de esta Comunidad Autónoma, la izquierda de este país se va a tener que poner un lazo morado lo suficientemente grande como para tapar su cara de vergüenza al ver a las víctimas de violencia de género y contemplar cómo estas asisten atónitas al bochornoso espectáculo de la salida de las cárceles de agresores sexuales y violadores por su exclusiva responsabilidad, por la exclusiva responsabilidad de un Gobierno arrogante, presuntuoso e ignorante", ha sentenciado.

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Carlos Menéndez, ha explicado que la decisión de no iluminar las Cortes se debe a las medidas aplicadas por el Legislativo para hacer frente al alto coste de la factura energética que ha cifrado en un aumento global de 300.000 euros si bien ha reconocido desconocer a cuánto asciende el gasto de iluminar la fachada durante un tiempo.

"1.171 mujeres asesinadas y la disculpa es un insulto en sí misma. Hay que tener poca pero poca vergüenza", ha respondido por su parte la viceportavoz del Grupo Socialista que ha responsabilizado de todo lo que está ocurriendo en la Comunidad al presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, por haber desperdiciado en su día la "oportunidad de oro" de impedir que su partido gobernase con Vox en Castilla y León.

"Está claro con quienes podemos contar --las mujeres-- y con quienes no. A día de hoy gobiernan con quienes la niegan --la violencia contra las mujeres--", ha zanjado Gómez que ha invitado a los ciudadanos a acudir mañana a las manifestaciones convocadas en distintos puntos de Castilla y León para "decir alto y claro no todo vale" y en el que "hay que luchar" y "poner líneas rojas a quienes la niegan --la violencia machista-- todos los días".

En el mismo sentido se han pronunciado Igea y Fernández para quienes hay que ser "muy desvergonzado, por no llamar cara dura", en palabras del primero, para "refugiarse" en el ahorro energético para no conmemorar el Día internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer ante el silencio del PP de Mañueco "que traga con todo".

"He vivido cosas vergonzosas pero esto es inaudito", ha continuado Igea que, al igual que Pablo Fernández, se ha preguntado una vez más por los motivos por los que el presidente de las Cortes no se pronuncia sobre la propuesta del Grupo Mixto realizada el pasado mes de julio de conceder la medalla del Parlamento al joven zamorano que falleció para impedir un acto machista.

"No sé hasta dónde le van a llegar las tragaderas a Mañueco y a Feijóo. Que no engañen, no son moderados, son cobardes y viven bajo el yugo de Vox", ha concluido el liberal y ex socio de Gobierno del presidente de la Junta.