Orden de alejamiento para un septuagenario por amenazas y maltrato psicológico a su mujer en Palencia

PALENCIA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Violencia contra la Mujer de Palencia ha impuesto una orden de alejamiento a un septuagenario por amenazas y maltrato psicológico a su mujer desde hacía años.

Durante el registro del domicilio, los agentes de la Policía Nacional hallaron todo un arsenal de armas y munición que poseía el ahora detenido en la misma, dada su condición de cazador, informa la Comisaría Provincial a través de un comunicado.

Los hechos se produjeron en la tarde del sábado cuando los policías acudieron a la vivienda alertados por el hijo del matrimonio de un posible episodio de violencia de género.

Una vez en el domicilio, la mujer informó de que su esposo le amenazaba de muerte y le maltrataba psicológicamente desde hacía años, versión que corroboró el hijo que se encontraba en la vivienda, donde momentos antes había acudido para mediar entre ellos.

Ante estas manifestaciones, los agentes, procedieron a detener al varón, de 75 años, no sin antes, intervenir y retirar de la vivienda todo un arsenal de armas y munición que poseía el ahora detenido en la misma, dada su condición de cazador, y para las que tenía autorización.

Inmediatamente, el hijo de ambos, de 46 años, se ha trasladó a la Comisaría para declarar como testigo, donde corroboró lo manifestado verbalmente a los agentes, informando además que su padre, ingiere habitualmente grandes cantidades de alcohol y que son constantes las amenazas de muerte a su madre y los malos tratos psicológicos, una situación que se agravó en los últimos meses.

La mujer, de 69 años y que tuvo que ser asistida en el Centro de Salud de La Puebla por una crisis de ansiedad, fue acompañada a última hora de la tarde, por otros dos hijos, hasta la Comisaria, para formular la correspondiente denuncia por violencia de genero. Allí solicitó una orden de alejamiento ante el temor de que su marido pudiera cumplir sus amenazas de muerte.

Al agresor se le intervino la escopeta de caza y una gran cantidad de munición, y también, de forma preventiva, un fusil con mira telescópica, dos armas cortas, un revolver y una pistola automática, así como un machete de grandes dimensiones y otros cuchillos y navajas.

En la mañana del día de ayer lunes, tras ser oído en declaración con abogado, fue puesto a disposición del Juzgado de Violencia contra la mujer, quien ha decretado su puesta en libertad con cargos, acordando una orden de alejamiento de su mujer.