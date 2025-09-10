Ordoño II, en León capital, albergará este sábado una gran cancha de tenis de mesa terapéutico frente al Alzheimer

Imagen de archivo de la avenida Ordoño II, en León capital, que acogerá la jornada de tenis de mesa terapéutico. - EUROPA PRESS

LEÓN 10 Sep. (EUROPA PRESS) - La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de León convertirá este sábado durante unas horas la avenida Ordoño II de la capital leonesa en una gran cancha deportiva para poner el foco en el tenis de mesa terapéutico, una prometedora herramienta para afrontar las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer.

Esta jornada de sensibilización, denominada 'Dale un golpe al olvido', tendrá lugar entre las 11.30 y las 14.00 horas y será el acto central del programa de actividades previsto para la Semana del Alzheimer, que se desarrollará entre los días 13 y 21 de septiembre.

El objetivo es acercar el Alzheimer a la calle, visibilizar la realidad de quienes conviven con esta enfermedad y mostrar cómo el tenis de mesa puede convertirse en una intervención no farmacológica eficaz, con beneficios cognitivos, emocionales y sociales.

A lo largo de la mañana el tramo de Ordoño II comprendido entre la calle Alcázar de Toledo y el Ayuntamiento se convertirá en una improvisada cancha con actividades abiertas a toda la ciudadanía, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de León.

De esta forma, habrá iniciación al tenis de mesa para todas las edades; mesas de práctica libre y juegos cognitivos adaptados; máquina lanza-pelotas para trabajar coordinación y reflejos; exhibición profesional de jugadores de tenis de mesa y música en directo. Está prevista asimismo la lectura de un manifiesto y la entrega de diplomas y reconocimientos a los participantes.

La jornada contará con la asistencia de personas con Alzheimer y Parkinson y sus familias, profesionales del ámbito sanitario, social y educativo, así como organizaciones deportivas.

Esta iniciativa se enmarca dentro del proyecto europeo SWAN - Spin for Well- being, financiado por el programa Erasmus+ Sport. Alzheimer León participa en esta red internacional junto a entidades de Grecia, Alemania, Francia, Eslovenia, Bulgaria y Chipre para promover el tenis de mesa terapéutico como herramienta de salud, prevención e inclusión social en personas con enfermedades neurodegenerativas.

EJERCICIO TERAPÉUTICO.

Según ha explicado Alzheimer León, en los últimos años el tenis de mesa se perfila como una "prometedora" forma de ejercicio terapéutico no farmacológico. Su naturaleza dinámica, la estimulación que proporciona a nivel cognitivo y motor, así como sus elementos de interactividad y socialización lo convierten en un deporte "rentable, agradable y accesible".

Asimismo, es un deporte capaz de estimular funciones como la atención, la memoria de trabajo, la coordinación y la velocidad de procesamiento y su práctica regular contribuye a prevenir el deterioro cognitivo y mejorar el bienestar emocional y social de las personas con Alzheimer u otras enfermedades neurodegenerativas.

La Jornada será posible gracias a la colaboración del Ayuntamiento de León, la Asociación de Parkinson de León, la Federación de Castilla y León de Tenis de Mesa, Ludens e ITTF Foundation.

Desde Alzheimer León se promueve esta actividad con la vista puesta en "romper estigmas" y difundir nuevas formas de intervención que sean accesibles, atractivas y motivadoras.

SEMANA DEL ALZHEIMER.

Esta jornada no es el único acto que celebrará Alzheimer León para conmemorar la Semana del Alzheimer. El próximo día 13 los protagonistas serán los cuidadores en la mesa redonda 'Alzheimer y familia: la voz de los cuidadores', que tendrá lugar en el salón de actos del Ayuntamiento de León a las 19.00 horas.

El próximo día 19 a las 14.30 horas tendrá lugar la tradicional Gran Paella popular, que reunirá a cientos de personas en el pabellón del CEIP Luis Vives. La venta de tickets se realizará en Alzheimer León hasta el día 18 y dará acceso a una ración de paella mixta y una consumición. Previamente, a las 11.30 horas, el Centro CAI de la asociación acogerá una Eucaristía celebrada por de obispo de León, Luis Ángel de las Heras.

En el centro de Santa María del Páramo se iniciarán los actos conmemorativos el día 12 con una gran comida solidaria, baile vermut y bingo, entre otras actividades.

JORNADA FORMATIVA.

Un día después, el sábado día 13 habrá una jornada formativa en el centro CAI de Alzheimer León: 'Manejo de trastornos de conducta en personas con demencia', impartido por la doctora Carolina López de Luis, neuropsicóloga de la Fundación CITA-Alzheimer, de 9.30 a 13.30 horas y de 15.00 a 17.00 horas).

El martes día 16 habrá una jornada de convivencia en el centro CHF y el día 17 se desplegarán mesas informativas de la asociación por toda la ciudad para concienciar e informar sobre la enfermedad de Alzheimer. Durante esta jornada personas con Alzheimer pertenecientes al Grupo Helen se pondrán al frente de la mesa informativa ubicada frente a Botines para explicar a la población cómo se vive con una demencia. Un día después, el jueves 18, se celebrará la tradicional Eucaristía en el centro CHF a las 11.30 horas.

47 MILLONES DE PERSONAS CON DEMENCIA.

Alzheimer León ha recordado que en el mundo hay cerca de 47 millones de personas que padecen demencia y cada año se registran 9,9 millones de nuevos casos, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En España hay más de 600.000 personas diagnosticadas, aunque se estima que padezcan la enfermedad más de 800.000. Sólo en Castilla y León hay más de 60.000, una cifra que alcanza los 12.300 afectados en el caso de la provincia leonesa y más de 3.300 en León capital.

Por último, Alzheimer León ha subrayado que, si se avanza en el diagnóstico precoz se podrá hacer frente además a las alarmantes cifras de infradiagnóstico de esta enfermedad neurodegenerativa que, según la Sociedad Española de Neurología, puede alcanzar cerca del 30 por ciento de casos sin diagnosticar.