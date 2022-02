Ortega Smith afirma que Vox es la "única candidatura" que no aplicará "políticas de izquierdas"

ÁVILA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha asegurado que la de su partido es "la única candidatura" que "no piensa aplicar políticas de izquierda" frente a "una izquierda rancia y sectaria" y una "derechita acobardada y acomplejada que les ha comprado el discurso".

En un mitin celebrado en el centro de Ávila, ha manifestado que las candidaturas de la España Vaciada son "irrelevantes" y que "no van a condicionar un gobierno".

"Por mucho que tengan una parte de razón legítima para que no haya despoblación, ellos saben que van a ser absolutamente irrelevantes", ha afirmado sobre la España Vaciada, porque lograr "uno o dos procuradores en el mejor de los casos, no va a condicionar un gobierno de Castilla y León, como no lo ha hecho hasta ahora".

Según Ortega Smith, estas listas "suelen tener detrás" al PP o al PSOE o a "los fracasados de ciudablandos", de forma que "detrás de ellos existen las mismas políticas".

Con "una justa reivindicación" y "marcas blancas", estas candidaturas "seguirán haciendo las mismas políticas" y sus votos "no van a cambiar nada absolutamente". Por este motivo, el secretario general de Vox ha avanzado que su partido va a ser "la fuerza determinante que va a cambiar Castilla y León".