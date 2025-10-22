Óscar López, Elma Saiz y Patxi López estarán este fin de semana en las jornadas del PSOE en León que cerrará Sánchez

Cartel de las jornadas que el PSOE celebrará en León este fin de semana y que culminarán con la participación de Pedro Sánchez. - PSOE

LEÓN 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz Delgado y el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, Patxi López, participarán este fin de semana en León en las jornadas que el POSE celebrará en el Palacio de Exposiciones y Congresos que culminarán el domingo con la intervención del presidente del Gobierno y secretario general del partido, Pedro Sánchez.

Las jornadas de trabajo y reflexión política se celebrarán bajo el lema 'Atrévete a construir futuro' y se plantean como un espacio de diálogo abierto sobre las oportunidades que ofrecen los fondos europeos, la innovación, la digitalización y el desarrollo social de Castilla y León.

El encuentro culminará el domingo día 26 a las 11.00 horas con un gran acto abierto a la ciudadanía en el Palacio de Exposiciones y Congresos de León que contará con la participación de Pedro Sánchez y del secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez.

Según ha explicado el secretario del PSOE en León, Javier Alfonso Cendón, el encuentro será una oportunidad para compartir propuestas, ideas y compromisos con el objetivo de mejorar la Comunidad.

Por este motivo, el PSOE ha invitado a todos los leoneses a asistir a este encuentro participativo para escuchar de primera mano el proyecto del PSOE, dialogar sobre los retos de la autonomía y "sumar energías" para "seguir avanzando juntos", según ha informado a Europa Press en un comunicado el PSOE.

"UN CAMBIO PROFUNDO".

"Castilla y León necesita un cambio profundo y real tras más de tres décadas de gobiernos del PP, que han dejado una Comunidad agotada por los recortes, las privatizaciones y la mala gestión de los recursos públicos", ha señalado y ha denunciado que Castilla y León vive una situación "de descrédito, de parálisis y de abandono institucional", fruto de la "falta de proyecto y de liderazgo del PP".

En este sentido, ha expresado que es el momento de "poner fin a tantos años de retroceso" y abrir una etapa de progreso, de oportunidades y "de buena gestión para todos".

PROGRAMA.

El sábado día 25 la jornada se abrirá con la inauguración a cargo de Javier Alfonso Cendón; la secretaria de Organización y Acción Electoral del PSOE, Rebeca Torró Soler y el secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez.

A continuación se celebrará la mesa de debate 'Transformación social y administración pública: los fondos europeos como motor de modernización', en la que participará Elma Saiz Delgado; la secretaria de Política Económica, Transformación Digital, Emprendimiento e Impacto Social del PSOE, Enma López Araujo; el vicesecretario general de Política Sindical y Salud Laboral de UGT, Alberto Miguel Lorenzo y el secretario de Empleo y Protección Social de CCOO, Javier Moreno Miguel.

Asimismo, estará presente el presidente del sector autonómico de Administración General de la Junta de CSIF y bombero forestal, Agustín Argulo Martínez y moderará la mesa la portavoz del PSOE en las Cortes de Castilla y León, Patricia Gómez Urbán.

También el sábado tendrá lugar la mesa de de debate 'Digitalización, innovación y empleo de calidad: Castilla y León conectada al futuro', con la participación de Óscar López Águeda; el director general del INCIBE, Félix Barrio; la alcaldesa de Peñaranda de Bracamonte (Salamanca), Carmen Ávila de Manueles y la emprendedora beneficiaria del Kit Digital Centro Bodhi, Ana Isabel Nava. El moderador será el secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Daniel de la Rosa Villahoz.

DIÁLOGO FINAL.

Después habrá un diálogo final bajo el título 'La importancia de Europa para Castilla y León. La cohesión territorial para ganar el futuro', que contará con la participación de Carlos Martínez y Patxi López Álvarez, moderado por la vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León, Nuria Rubio.

Según ha destacado el PSOE, estas jornadas convertirán a León en el epicentro del debate socialista sobre el futuro de Castilla y León, con el objetivo de seguir construyendo una comunidad "más cohesionada, innovadora y con más oportunidades para todos".