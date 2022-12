Puente coincide con Page en que le "chirría" la modificación de la malversación

VALLADOLID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, el socialista Óscar Puente, ha asegurado este miércoles que coincide con la opinión del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en que le "chirría" la modificación del delito de Malversación incluida en la reforma del Código Penal que se tramita en el Congreso, aunque ha matizado que tiene una valoración no tan "extrema".

En declaraciones a los medios de comunicación, recogidas por Europa Press, Puente ha recordado que manifestó hace unas semanas su "disconformidad" con la modificación de la malversación. "Dije que no tenía mayor problema con los cambios en el delito de Sedición, pero en la Malversación me chirriaba", ha apuntado.

El alcalde ha incidido en que mantiene "esa misma opinion", pese a que ha apostillado que no coincide con su compañero de partido Emiliano García-Page "habitualmente", ni tampoco plantea la "valoración extrema" de que "se ajustan los delitos en función de los delincuentes".

"La modificación en sí no la acabo de entender bien, no me acaba de gustar, ni me acaba de encajar", ha insistido.