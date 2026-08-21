Óscar Puente inaugurará este lunes el tramo de la A-11 entre Tudela de Duero y Valbuena (Valladolid)

Archivo - Uno de los enlaces del nuevo tramo de la autovía A-11 en la provincia de Valladolid. - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, presidirá este lunes, 24 de agosto, la puesta en servicio de un tramo de unos 31 kilómetros de la autovía del Duero (A-11) que unirá Tudela de Duero con Valbuena de Duero, después de más de seis años de obras.

El Ministerio de Transportes exalcalde socialista de Valladolid ha organizado un acto de puesta en servicio de este tramo en el punto kilométrico 164,5 de la autovía, en el término municipal de Valbuena de Duero (Valladolid), donde Óscar Puente realizará una intervención para explicar el "hito" que supone la apertura de este tramo.

Este trayecto de más de 30 kilómetros de autovía, que ofrecerá una opción de doble carril por sentido más rápida y segura con respecto a la N-122, suma la totalidad del tramo de unos 20 kilómetros entre Tudela de Duero-Olivares, adjudicado en 2019; y buena parte del tramo entre Olivares y Quintanilla de Arriba, para el que falta por completar debido a que está pendiente de concluir la obra del viaducto sobre el río Duero.

Por ese motivo, para la puesta en servicio del nuevo tramo será necesario llevar a cabo un desvío provisional por carreteras autonómicas y comarcales tanto en el acceso a la nueva autovía en las proximidades de Tudela de Duero, como para conectar el tráfico desde Valbuena de Duero a Peñafiel, donde retornará a la N-122, tras unos 16 kilómetros de recorrido.

Por ello, el acuerdo alcanzado entre el Ministerio y la Junta de Castilla y León y la Diputación de Valladolid --titulares de las vías que soportarán el desvío-- limita este nuevo tramo y sus desvíos provisionales al tráfico de turismos y vehículos ligeros, por lo que los camiones y otros vehículos pesados continuarán por el trazado convencional de la N-122.

El contrato del tramo Tudela de Duero - Olivares, se formalizó en noviembre de 2019 con un presupuesto inicial de casi 79 millones de euros, que tras una modificación aprobada en 2023 se amplió a 90,9 millones, con impuestos incluidos. El plazo de ejecución, que se firmó con 36 meses, casi se duplicó con las modificaciones hasta los 65 meses (algo más de cinco años) y ya han transcurrido casi siete años desde su formalización.

Por su parte, el tramo Olivares - Quintanilla de Arriba se adjudicó en agosto de 2020, con un presupuesto de ejecución de 97,99 millones de euros y un plazo de 36 meses, que por el momento se ha duplicado hasta los casi seis años que han transcurrido desde la formalización del contrato.

Cabe apuntar que en este largo periodo han ocurrido contingencias que han afectado a las obras de infraestructuras como la pandemia del COVID-19 en 2020 y el inicio de la Guerra de Ucrania en 2022.

A-11 PASOS

La plataforma A-11 pasos, que reclama desde hace más de una década la construcción de la autovía del Duero entre Valladolid y Soria ha aprovechado el acto del ministro vallisoletana para convocar una concentración en la que "hacer llegar a los responsables políticos" el "descontento" que aseguran que existe en la población por una infraestructura "que acumula años de retraso y que se va a abrir de forma parcial"

La asociación ha señalado que con esta apertura se trasladará el actual "problema" en la N-122 a carreteras provinciales, "no preparadas para soportar el intensísimo tráfico que les espera".

La concentración se ha convocado en la rotonda de acceso a la localidad de San Bernardo de Valbuena.