Puente, partidario de que el PSOE se abstenga para permitir un Gobierno del PP sin Vox

VALLADOLID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde socialista de Valladolid, Óscar Puente, se ha mostrado este lunes partidario de que el PSOE se abstenga en una votación de investidura para permitir un Gobierno del Partido Popular en Castilla y León "a condición de que Vox no forme parte" de ese Ejecutivo autonómico.

Así lo ha señalado el regidor del PSOE en declaraciones a los medios de comunicación tras la presentación de un décimo que dedicará la ONCE al 40 aniversario de la inauguración del nuevo estadio José Zorrilla.

Puente, que ha reconocido que el resultado "no ha sido bueno", ha reflexionado que él sería partidario de permitir un Gobierno del Partido Popular "a condición de que no formara parte Vox".

"No podemos, por coherencia, decir que Vox es un peligro para la democracia, para la convivencia y, al mismo tiempo, no ofrecer una alternativa", ha advertido Puente, que ha planteado que sería bueno que el PSOE se "distinga" del PP y no haga lo que los 'populares' hicieron a los socialistas cuando ganaron las elecciones hace dos años y medio.