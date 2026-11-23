Archivo - OSCyL actuará en la 35 Semana de la Música de Medina del Campo. - PHOTOGENIC PRG - Archivo

VALLADOLID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León actuará este jueves, 26 de noviembre, a las 20.30 horas, en el Auditorio Municipal 'Emiliano Allende' de Medina del Campo bajo la dirección del profesor de la OSCyL, Luis María Suárez.

Suárez, es violinista y concertino de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León y profesor de violín en el Conservatorio Superior de Música de Aragón. Este sentido, es reconocido por su versatilidad y su manera de compaginar su actividad como solista y músico de cámara.

Ha colaborado como concertino invitado en relevantes orquestas como la Orquesta Sinfónica del Estado de São Paulo, la Orquesta Nacional de España, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, la Orquesta de Extremadura o la Filarmónica de Dresde.

El programa que interpretará la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, con un precio de entrada 15 euros, incluye obras como la Sinfonía n.° 1 en re mayor, Hob. I:1, de Joseph Haydn; la Sinfonía de cámara, op. 110ª, de Dmitri Shostakóvich, y la Serenata para cuerdas en do mayor, op. 48, de Piotr Ilich Chaikovski.