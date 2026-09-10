La OSCyL inaugura el sábado IX Festival Internacional Jesús López Cobos de Toro bajo la dirección de Luis María Suárez

VALLADOLID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León (OSCyL) participará este sábado en el IX Festival Internacional de Música Clásica Jesús López Cobos, una cita en cuya organización colabora la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.

La formación musical ofrecerá el concierto inaugural de este encuentro toresano, que se celebra entre este sábado y el 26 de septiembre, en un acto que contará con la asistencia del director general de Patrimonio Cultural, José Ramón Sola Alonso.

Con esta actuación, la OSCyL da continuidad a su presencia en este certamen y en diferentes festivales de prestigio de la Comunidad. El Festival Internacional de Música Clásica Jesús López Cobos se consolida como una de las citas más destacadas del calendario cultural de Toro y rinde homenaje al director toresano, quien estuvo estrechamente vinculado a la orquesta castellano y leonesa como director emérito.

La apertura del festival tendrá como escenario el Teatro Fundos Latorre de Toro este sábado, con la orquesta actuando bajo la batuta del concertino-director Luis María Suárez. En esta ocasión, el conjunto interpretará un repertorio compuesto por dos piezas fundamentales del siglo XX: el 'Adagio for strings', de Samuel Barber, y la 'Sinfonía de Cámara', de Dmitri Shostakovich.

El encargado de dirigir a la agrupación es Luis María Suárez, quien se desempeña como concertino de la OSCyL y ejercita la docencia como profesor de violín en el Conservatorio Superior de Música de Aragón.

Reconocido por su versatilidad, ha compaginado la actividad como solista y músico de cámara con colaboraciones como concertino invitado en agrupaciones de renombre como la Orquesta Sinfónica del Estado de São Paulo, la Orquesta Nacional de España, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, la Orquesta de Extremadura o la Filarmónica de Dresde, además de actuar en certámenes internacionales como el Paax GNP de México, el Festival de Cartagena de Indias o el Festival de Rheingau.

La carrera del músico ha sido avalada por diversos reconocimientos nacionales e internacionales, entre los que ha obtenido el Primer Premio en el Concurso Nacional de Jóvenes Intérpretes 'Ciudad de Cuenca', así como los primeros premios en los concursos de música de cámara del Conservatorio Adolfo Salazar y del Rotary Club.

Asimismo, ha cosechado galardones como integrante de El Albéniz Trio, formación con la que ha logrado el Premio Jeunesses Musicales, el Premio al Ensemble Emergente de FestClásica 2022 y varios primeros premios internacionales en los concursos Antón García Abril de España y Kiejstut Bacewicz de Polonia, este último con el Premio Especial Arthur Rubinstein.