La 'OSCyL Joven' ofrecerá dos conciertos en Palencia y Valladolid dentro de su 'Encuentro de Primavera' . - OSCYL

VALLADOLID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La 'OSCyL Joven' celebrará su nuevo 'Encuentro de Primavera' del 5 al 11 de abril con dos importantes conciertos abiertos al público, el viernes 10 de abril a las 20.00 horas en la Catedral de Palencia, enmarcado dentro del ciclo musical 'Pórtico de Semana Santa y Pascua' y, un día después, el sábado 11 de abril a las 12:30 horas en la Sala de Cámara del Centro Cultural Miguel Delibes, en Valladolid.

El 'Encuentro de Primavera' de la 'OSCyL Joven' se ha concebido como una experiencia intensiva de formación orquestal y acción sociocultural. Del 5 al 11 de abril de 2026, la plantilla sinfónica compuesta por 54 jóvenes músicos, bajo la dirección de Shi Yeon Sung, directora con una trayectoria consolidada y especialmente habituada al trabajo con colectivos jóvenes, recibirá un enfoque pedagógico exigente, a la vez que motivador y adaptado a las necesidades formativas de una orquesta joven.

La preparación del repertorio se articula sobre un modelo de trabajo profesional. La preparación por secciones será realizada por trece profesores de la OSCyL, que acompañarán a los participantes en un proceso intensivo de estudio y construcción del sonido orquestal.

Durante este año, el encuentro se centra de manera prioritaria en la preparación de un repertorio de alta exigencia, plenamente habitual en las programaciones de las orquestas profesionales. El objetivo es ofrecer a los participantes un reto artístico de primer nivel, que consolide su crecimiento técnico y musical y les acerque, desde la experiencia práctica, a los estándares de trabajo, resistencia y precisión que se requieren en el ámbito sinfónico profesional. Asimismo, el encuentro incorpora una dimensión formativa vinculada al voluntariado cultural, orientada a sensibilizar a los jóvenes músicos sobre el valor social de la actividad artística y sobre el papel del músico como agente cultural comprometido con su entorno.

SHI YEON SUNG

A través de esta aproximación, los participantes reflexionan sobre la importancia del acceso a la cultura, la mediación artística y la participación en iniciativas que favorezcan la inclusión y la conexión entre la música sinfónica y la comunidad. Directora y programa La directora surcoreana Shi Yeon Sung es una verdadera pionera en su profesión.

Es la primera directora de orquesta de Corea del Sur que ha dado el salto al podio de orquestas de renombre internacional, como la Royal Concertgebouw Orchestra, Orchestre Philharmonique de Radio France, Los Angeles Philharmonic o la Bayerische Rundfunk Sinfonieorchester. Desde 2023, es directora Principal Invitada de la Auckland Philharmonia y, desde la temporada 25/26, de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla.

La lista de orquestas con las que ha trabajado incluye destacadas orquestas europeas como Rotterdam Philharmonic Orchestra, Orchestre Philharmonique de Radio France, Swedish Radio Symphony Orchestra, Royal Philharmonic Orchestra, Philharmonia Orchestra y Konzerthaus Orchestra Berlin, así como la National Symphony Orchestra de Washington, Sydney Symphony Orchestra y Los Angeles Philharmonic. También ha sido directora invitada en el Teatro Colón y en la Ópera de Estocolmo, y en festivales como Salzburgo o Bregrenz.

Con la 'OSCyL Joven' en los conciertos de Palencia y Valladolid, ofrecerá un programa compuesto por la suite Pulcinella de Igor Stravinsky (1882-1971), la Sinfonía n. º 1 en Re mayor, Op. 25 de Sergei Prokofiev (1891-1953) y la Sinfonía n. º 1 en Do mayor, Op. 21 de Ludwig van Beethoven (1770-1827).

El concierto de Palencia es benéfico y las entradas se pueden recoger en la Librería Iglesias (Mayor y San Juan de Dios) y en las Cofradías Penitenciales de Palencia. Para el concierto en el Centro Cultural Miguel Delibes, la entrada será con invitación a través de la página web www.centroculturalmigueldelibes.com o en taquillas en el horario habitual.

La OSCyL Joven es un proyecto de voluntariado de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte que nació en 2023 vinculado al proyecto artístico de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Los jóvenes integrantes de la OSCyL Joven forman parte de un proyecto cuyo fin es la promoción del acceso a la cultura de todas las personas, con la formación de los jóvenes voluntarios como uno de sus elementos esenciales y con un enfoque fundamental de alta calidad artística.