La Oscyl ofrecerá este sábado un concierto en el Palacio de la Ópera de A Coruña

VALLADOLID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León (Oscyl) ofrecerá este sábado, 28 de marzo a las 20.00 horas, un concierto en el Palacio de la Ópera de A Coruña.

Este concierto es un intercambio con la sinfónica gallega, formando parte del séptimo programa de abono 25/26 de la Orquesta Sinfónica de Galicia. Thierry Fischer se subirá al podio en el Palacio de la Ópera de A Coruña para dirigir a la Oscyl, que contará con el violinista Roman Simovic en su debut con la orquesta.

Este concierto desarrollará un programa que gira en torno a la figura del compositor alemán Johannes Brahms, explica la orquesta a través de un comunicado.