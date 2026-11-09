De Pablo asume el cargo de delegado de la Junta en Soria con "cercanía a la ciudadanía y optimismo en el futuro"

Toma de posesión de José Alfredo de Pablo como nuevo delegado de la Junta en Soria. - EUROPA PRESS

SORIA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

José Alfredo de Pablo ha jurado este lunes el cargo como nuevo delegado de la Junta en Soria, que asume con la intención de estar "cerca de la ciudanía" y mirar con "futuro y optimismo que la sociedad merece a una tierra y una provincia llena de posibilidades".

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, junto con la anterior delegada territorial, Yolanda de Gregorio, han presidido el acto la toma de posesión en un salón de actos de la Junta lleno de representantes institucionales y compañeros de la administración autonómica, así como familiares y amigos.

De Pablo sustituye así a Yolanda de Gregorio que, tras más de siete años, cesa en su cargo para ir de número dos por el PP a las listas del Senado de cara a las elecciones del 29 de noviembre.

En su discurso, José Alfredo de Pablo ha agradecido al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y al consejero de Presidencia por su confianza que devolverá "con el compromiso, trabajo y esfuerzo que la Junta requiere".

El agradecimiento lo ha hecho extenso a los empleados públicos de la Junta, a los representantes que le han precedido en el cargo, así como a la Consejería de Educación "por los años de vida profesional compartidos" y en especial a su última etapa en la dirección provincial de Educación de Soria.

Visiblemente emocionado, ha citado, en lo personal, a sus padres y hermana, por el apoyo y por no "darle todo" y enseñarle que el "trabajo y el esfuerzo es innegociable en una casa humilde", también a su mujer y sus tres hijos, "detrás de los horarios".

"Una tierra y una provincia llena de posibilidades que tiene que mirar al futuro con optimismo y sin escusas, ya que la sociedad la merece. La Junta está presente en todas las facetas y ámbitos de la vida", ha manifestado.

De Pablo ha asumido el cargo con "honor, orgullo, agradecimiento y responsabilidad" y consciente "de la importancia del mismo", para reiterar su compromiso con la Junta y los ciudadanos. Así, ha apuntado que todas las administraciones deber "ir de la mano y remar juntas para crecer".

El consejero de la Presidencia ha comenzado su intervención despidiendo a la delegada saliente, Yolanda de Gregorio, a quien ha agradecido su "magnífica labor durante los últimos siete años".

González Gago ha asegurado que la "defensa de los intereses" de los sorianos seguirá en los puestos que De Gregorio siga ocupando, para lo que le ha deseado "mucha suerte".

El consejero ha recalcado que su testigo será "recogido al máximo nivel" por José Alfredo de Pablo. "Te acogemos con los brazos abiertos. Hoy comienza una nueva etapa en un puesto de naturaleza política, tu aceptación en el cargo muestra la vocación de carácter público como representante de la Junta para todos los sorianos", ha significado González Gago.

Así, le ha pedido responsabilidad con una administración cercana por lo que le ha instado a escuchar las "inquietudes de los sorianos y ayudarle a conseguirlas para defender los intereses de la provincia". "Desde hoy Soria y sus 183 municipios cuentan con una nueva representación y José Alfredo estará a la altura. No es tarea fácil, pero tienes que hacer fácil la vida de tus vecinos, asegurándoles unos servicios públicos de calidad, cada vez más modernos, eficaces y eficientes", ha pedido el consejero.

Por último, le ha confiado tres premisas como son "dar continuidad a los compromisos adquiridos con Mañueco, trasladar el ánimo nuevo y trabajo en equipo".