Pablo Fernández tila de "cipayos y traidores" a PP y Vox y les acusa de "lamer las botas" de Donald Trump

VALLADOLID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha calificado de "absolutamente indecente" y "deleznable" la postura del Partido Popular y de Vox en la Unión Europea, les ha tildado de "cipayos" y "traidores" y de mantener una estrategia de "sumisión y lamebotas" ante los "intereses" de Estados Unidos y su presidente, Donald Trump.

En declaraciones recogidas por Europa Press, Fernández ha criticado el próximo encuentro entre el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. A juicio del portavoz, esta reunión sigue una "estrategia de lamebotas" hacia Donald Trump, para asegurar que tanto "populares" como Vox son capaces "de vender España y Castilla y León por un céntimo de euro".

Fernández ha insisistido a que a estos partidos "no les importa Castilla y León ni la gente", sino obtener "algún tipo de beneficio económico" de su relación con la administración estadounidense.

"Es indecente, es inmoral y lo tenemos que denunciar", ha insistido Pablo Fernández, quien ha definido a Feijóo y Abascal como representantes de dos partidos "vendepatrias". Según ha denunciado, ambas formaciones están a favor de la postura manifestada por Von der Leyen que, en su opinión, contraviene "todos los valores de la Unión Europea".

REFERÉNDUM

Por último, el dirigente de Podemos ha pedido un referéndum para que la ciudadanía decida "si quiere permanecer o no en la OTAN". "Entendemos que es razonable que hoy, precisamente que se cumplen 40 años del referéndum de España en la OTAN, se haga otro para que la ciudadanía decida si quiere permanecer en la OTAN, que es una organización militar imperialista dirigida de facto por Donald Trump, o por el contrario, quiere salir de la OTAN y promover, por ejemplo, una autonomía estratégica defensiva de la Unión Europea", ha argumentado.