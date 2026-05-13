PACMA denuncia la muerte de una vaquilla atropellada por un quad en un encierro de Bolaños de Campos (valladolid)

Vaquilla atropellada por un quad - PACMA

VALLADOLID 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Partido Animalista PACMA ha formalizado una denuncia ante la Delegación Territorial de Valladolid y la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León por las presuntas infracciones cometidas durante un encierro campero en la localidad de Bolaños de Campos (Valladolid), donde, según la formación, una vaquilla murió tras ser atropellada por un quad.

La organización ha dirigido su denuncia contra el Ayuntamiento de Bolaños de Campos, la empresa organizadora Weimar Toros y los responsables de la dirección del evento que se celebró el pasado 3 de octubre de 2025. PACMA ha considerado que se han vulnerado varios artículos del Decreto que regula los espectáculos taurinos populares en la comunidad autónoma.

Según ha recogido el escrito de la formación, el conductor del vehículo arrancó en dirección al animal y lo atropelló "violentamente", causándole la muerte de forma inmediata. Los hechos fueron puestos bajo investigación por la Guardia Civil como un presunto delito contra los animales.

Además, PACMA ha señalado que el vehículo implicado tenía la inspección técnica (ITV) caducada.