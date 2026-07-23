PACMA recurre la declaración del Toro Jubilo de Medinaceli (Soria) como BIC

Archivo - PACMA recurre la autorización del Toro Jubilo y advierte de posibles acciones penales en caso de no suspensión. - PACMA - Archivo

SORIA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Partido Animalista PACMA ha presentado un recurso ante la Junta de Castilla y León contra la declaración del Toro Jubilo de Medinaceli como Bien de Interés Cultural (BIC), un movimiento que la formación ha considerado "una burda estratagema para tratar de obstaculizar nuestra batalla legal contra este festejo y que se les podría volver en contra".

La formación animalista ha formalizado la impugnación anunciada el pasado junio al sostener que, si bien la resolución cita documentos históricos sobre la antigüedad de más de 200 años del festejo, la Administración autonómica no ha aportado copia de ninguno al expediente.

A juicio de PACMA, esta omisión "supone una vulneración de los derechos de PACMA como interesado al no habérseles dado acceso a todos los documentos que deben conformar el expediente" y demuestra que dicha documentación histórica "no existe".

Asimismo, el partido ha señalado que los informes técnicos manejados por el Ejecutivo autonómico carecen de fundamentación adecuada. Según han explicado, estos análisis "son superficiales y carecen de fundamentación técnica adecuada. Uno de ellos llega a afirmar que los animales no sufren porque el sufrimiento corresponde únicamente a los seres humanos".

En contraposición, PACMA ha aportado un informe veterinario sobre los daños físicos y emocionales en los toros, causa del fallecimiento del ejemplar utilizado en 2022, lo que han calificado como "un maltrato incompatible con el régimen jurídico de los animales como seres vivos dotados de sensibilidad, establecido por la normativa europea y nacional".

Por otra parte, la organización ha denunciado la infracción de la Ley de Patrimonio Cultural durante la incoación del procedimiento. Para respaldar esta afirmación, ha presentado el Diario de Sesiones de las Cortes autonómicas, donde "el procurador del Grupo Popular alardeó de que el PP había estado trabajando tanto parlamentaria como administrativamente para la declaración del Toro Jubilo como BIC, reconociendo así una infracción del principio de separación de poderes".

Finalmente, PACMA ha alertado de que la declaración incluye aspectos de la celebración no previstos en sus bases reguladoras, contraviniendo el reglamento autonómico. La formación ha recordado que la justicia ya paralizó el evento por modificaciones irregulares y ha manifestado que "nos sorprende la torpeza de la Junta al hacer lo mismo ahora, mediante la declaración del festejo como BIC", y concluye que "el Toro Jubilo es un espectáculo ilegal, y las actividades ilícitas, lógicamente, no pueden ser reconocidas, promovidas ni tuteladas por el Estado o las CCAA. Lo contrario supone una infracción del principio de legalidad".