Pacma solicita la cancelación de la 27 Jornada de la Matanza que se celebra mañana en Laguna de Duero (Valladolid)

VALLADOLID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Partido Animalista Pacma ha presentado un escrito ante el Ayuntamiento de Laguna de Duero (Valladolid) en el que solicita la cancelación inmediata de la 27 Jornada de la Matanza, prevista para este sábado día 21 de febrero al considerar que podría vulnerar la normativa vigente en materia de protección animal y sanidad.

En el documento registrado, Pacma ha alertado de que la actividad anunciada (que incluye la matanza pública de un cerdo fuera de un matadero) podría contravenir el Real Decreto 37/2014, el Reglamento (CE) 1099/2009, la Ley 8/2003 de Sanidad Animal y la Ley 32/2007 sobre cuidado de los animales en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio, así como la normativa autonómica y sanitaria aplicable.

La formación política ha señalado que la celebración de este tipo de actos, con la colaboración del propio Consistorio, no solo podría constituir una irregularidad administrativa, sino que también "podría derivar en responsabilidades si se omite el deber de impedir posibles ilícitos".

En este sentido, se ha requerido expresamente a la Alcaldía, como máxima autoridad municipal, que adopte las medidas necesarias para evitar la celebración del evento, han destacado fuentes del Pacma a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Además de la cancelación, ha solicitado copia telemática del expediente administrativo completo relativo a la presente edición y a las cinco anteriores, con autorizaciones para realizar la matanza fuera de matadero, informes técnicos del proceso, acreditación de la capacitación de las personas intervinientes, documentación sanitaria del animal, permisos de manipulación y carnés de manipulador de alimentos, entre otros extremos.

De hecho, Pacma ha incidido en que este tipo de celebraciones, vinculadas a tradiciones que implican sufrimiento animal, resultan "incompatibles" con el avance social y con el marco normativo actual en materia de bienestar animal.