Pacta una condena de dos años de cárcel la letrada de un 'camello' que cobraba vía bizum y reside en Colombia

VALLADOLID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Valladolid impondrá dos años de cárcel a un ciudadano colombiano cuya identidad responde a las iniciales S.E.M.R. y cuya condena ha sido pactada este lunes por su defensora y la fiscal del caso, y ello a pesar de que el acusado ni siquiera ha comparecido en el juicio por encontrarse actualmente ilocalizable en su país de origen.

Para que la vista oral pudiera celebrarse en su ausencia, la pena solicitada para el 'camello' no podía ser superior a los dos años de privación de libertad, de ahí que la acusadora pública, ante la perspectiva de que S.E.M.R. no vuelva a España y con el fin de dejar cerrado el caso, ha optado por rebajar los dos años y medio que inicialmente solicitaba para el colombiano a una condena de veinticuatro meses de cárcel por delito contra la salud pública, junto con varias multas por un delito de resistencia grave a la autoridad y otro de lesiones leves a una agente de la Policía Local, a la que debería de indemnizar con 350 euros.

Pese a la conformidad cerrada entre la fiscal y la defensora, el juicio se ha celebrado finalmente con el interrogatorio de la pareja de la Policía Local que detuvo del 30 de agosto de 2024 al acusado a las puertas del 'Juanita Calamidad', sito en la Plaza de Poniente, tras, como así han ratificado ambos en declaraciones recogidas por Europa Press, detectar desde el coche patrulla la presencia en la zona tres jóvenes y observar cómo uno de ellos entregaba a otro lo que parecía ser una bolsita.

PAGO REALIZADO CON EL TELÉFONO MÓVIL

Uno de los agentes interceptó al supuesto comprador y a un acompañante de éste mientras que la otra policía quedó a recaudo del presunto vendedor. Durante el interrogatorio realizado al cliente, a quien se intervino una bolsita con la droga en el bolsillo trasero del pantalón, el interpelado reconoció haber quedado en dicho escenario con el 'camello' para que éste le entregara gramo y medio de cocaína y confesó también que había pagado 100 euros por la mercancía a través de su teléfono móvil, con un sistema parecido al bizum.

De hecho, mostró al policía los pantallazos de su móvil con la conversación vía whatsapp mantenida con el suministrador de la droga en la que incluso a mayores del gramo y medio encargado le preguntaba si le podía llevar otro medio gramo más para un amigo. "Me habían dado su teléfono y era la primera vez que acudía a él para comprarle droga", ha apuntado el destinatario de la mercancía.

Mientras esto ocurría, la otra agente de la Policía Local mantenía retenido al presunto traficante, quien en un momento dado, tal y cómo han indicado ambos funcionarios policiales, trató de huir del lugar con un patinete eléctrico tras ser advertido de que iba a ser detenido.

Aunque no logró su objetivo, S.E.M.R. llegó a utilizar la violencia con la funcionaria. "Me dio un puñetazo en la cara que me hizo caer al suelo", ha recordado la policía local, quien junto con su compañero logró finalmente reducir al encausado para, acto seguido, trasldarle a la Comisaría de la Policía Nacional en Las Delicias.