El Palacín (León) acogerá este miércoles un taller de rodaje para niños en torno a la exposición de Carlos Saura

Cartel del taller infantil de rodaje que se desarrollará este miércoles en El Palacín de León. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Palacín, a través de la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, llevará a cabo este miércoles un taller gratuito de rodaje para niños y niñas en torno a la exposición 'Carlos Saura, fotógrafo. Una vida tras las cámaras'.

En la iniciativa podrán participar niños y niñas de ocho a trece años y, bajo el título '3, 2, 1, acción. Taller de rodaje', se desarrollará en horario de 11.00 a 14.00 horas.

El taller está enfocado para que los menores conozcan el manejo de los equipos necesarios para realizar un rodaje, en este caso una película, para lo que se tomará como referencia 'Deprisa, deprisa' de Carlos Saura y se adaptará al universo infantil, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Esta propuesta cuenta con doce plazas, de las que aún hay algunas libres. Para participar es imprescindible la inscripción previa y la reserva será por riguroso orden. Las inscripciones pueden realizarse en el email info@imaginaleon.com y en teléfono 630 209 026 (no está permitido repetir taller, en caso de haber participado en los anteriormente programados).

Este taller de rodaje es una de las actividades complementarias a la exposición sobre Carlos Saura, que puede visitarse hasta el 13 de septiembre en el Palacín. Durante el mes de julio habrá tres nuevos talleres: 'Creacineteka. Taller de creación de trailer' (15 de julio), 'Stopmotion. Taller de animación' (22 de julio) y 'Narrando cuentos. Taller de rodaje de ficción' (29 de julio).

Asimismo, los domingos hasta el 30 de agosto, a las 12.00 horas, habrá visitas comentadas dirigidas al público en general (no precisan inscripción) y de martes a viernes, hasta el 31 de julio, recorridos temáticos dirigidos a colegios, institutos, asociaciones, colectivos, campamentos urbanos, idiomáticos y organizaciones.

El horario del Palacín, con entrada gratuita, es de martes a domingo de 11.00 a 14.00 horas por las mañanas y de 17.00 a 20.00 horas por las tardes. Los festivos abre de 11.00 a 14.00 horas y los lunes permanece cerrado.