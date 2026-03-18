El Palacio de la Audiencia de Soria acoge 'Blaubeeren', de la campaña de invierno dirigida por Peris-Mencheta . - AYUNTAMIENTO DE SORIA

SORIA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Soria concluye este jueves, a las 20.30 horas, la campaña cultural de invierno con la representación de 'Blaubeeren' en el Teatro de la Audiencia, una propuesta teatral de gran impacto dirigida por Sergio Peris-Mencheta.

La obra está escrita por Moisés Kaufman y Amanda Gronich, texto finalista a los Premios Pulitzer de Teatro 2024, y dirigida por Sergio Peris-Mencheta, según han informado desde el Ayuntamiento de Soria.

La interpretación propone una profunda reflexión sobre la memoria, la responsabilidad colectiva y la condición humana a partir de un hecho real: la aparición de un álbum de fotografías inéditas de oficiales nazis en Auschwitz. A través de estas imágenes, la pieza explora cómo la vida cotidiana convivía con el horror, planteando preguntas incómodas pero necesarias sobre el pasado y su eco en el presente.

La investigación que articula la obra conecta distintas generaciones y miradas, invitando al público a cuestionarse qué papel juega cada persona en la construcción de la memoria histórica.

OBRA

La obra está firmada por Moisés Kaufman y Amanda Gronich, con adaptación y dirección de Sergio Peris-Mencheta. Se trata de una producción de Barco Pirata y Producciones Teatrales Contemporáneas, interpretada por Clara Alvarado, Víctor Clavijo, Nacho López, Eric de Loizaga, Irene Maquieira, Natxo Núñez, María Pascual y Paloma Porcel.

La obra, estrenada el 8 de mayo de 2025 en el Teatro Palacio Valdés de Avilés, ha cosechado una excelente acogida tanto por parte de la crítica como del público, consolidándose como una de las propuestas escénicas más relevantes de la temporada. La pieza parte de un hecho real, un hombre entrega un álbum a la directora de los archivos del Museo del Holocausto de Estados Unidos.

La interpretación contiene fotografías tomadas en Auschwitz en 1944 que muestran escenas de oficiales y personal administrativo en momentos de ocio y celebración. El álbum pertenecía a Karl Höcker, un miembro de las SS que, como tantos otros, llevaba una vida aparentemente normal mientras participaba en el funcionamiento del campo de exterminio.

La indagación sobre esas imágenes desvela múltiples capas de significado, también para los descendientes de figuras como Rudolf Höss, comandante del campo en aquel momento.

CRÍTICA

La crítica ha destacado especialmente la capacidad de la obra para abordar la memoria histórica desde un lenguaje escénico riguroso y contemporáneo.

Sergio Peris-Mencheta, además de su reconocida trayectoria como actor, se confirma aquí como un director de gran solvencia, tal y como ya ha demostrado en montajes como Lehman Trilogy, Una noche sin luna o Ladies Football Club.

En 'Blaubeeren' da un paso más, acercándose al teatro documental con una puesta en escena sobria pero de enorme potencia visual, en la que el uso del material audiovisual resulta clave para construir el relato. El montaje ha sido definido como una auténtica lección de memoria histórica y filosofía moral, en diálogo con conceptos como la "banalidad del mal" formulada por Hannah Arendt o los experimentos sobre obediencia de Stanley Milgram. Una propuesta escénica que interpela directamente al público y que dialoga con otras obras contemporáneas sobre la memoria, consolidando su relevancia en el panorama teatral actual.