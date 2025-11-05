El Palacio de Exposiciones de León acoge del 13 al 16 de noviembre el IX Salón del Automóvil de Ocasión

El alcalde de León, José Antonio Diez (centro derecha), junto al presidente del CEL, Julio César Álvarez (a su izquierda) y el presidente de ACOLE, Roberto Rodríguez (a su derecha), en la presentación del IX Salón del Automóvil de Ocasión. - EUROPA PRESS

LEÓN 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Exposiciones y Congresos de León acogerá entre los próximos días 13 y 16 de noviembre el IX Salón del Automóvil de Ocasión y kilómetro Cero, impulsado por el Círculo Empresarial Leonés (CEL) y ACOLE (Asociación de Concesionarios Oficiales de León) con la colaboración del Ayuntamiento de León.

El evento se ha presentado este miércoles en el Consistorio de San Marcelo en un acto que ha contado con la presencia del alcalde de León, José Antonio Diez; el presidente del CEL, Julio César Álvarez y el presidente de ACOLE, Roberto Rodríguez. Además, han asistido algunos representantes de los concesionarios participantes en el encuentro.

El evento tiene como objetivo impulsar las ventas del sector, reforzar la visibilidad de los concesionarios oficiales y facilitar al ciudadano el acceso a vehículos en condiciones ventajosas y la comparación de modelos y precios.

Roberto Rodríguez ha destacado que en la presente edición se ha tenido "muy en cuenta" el cambio que se vive dentro del mundo automovilístico con la llegada de los coches eléctricos, ofreciendo asesoramiento al cliente, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

La exposición cuenta con la participación de 17 concesionarios oficiales y la representación de 45 marcas de vehículos. Además, el Palacio de Exposiciones albergará un total de 500 vehículos de ocasión y una oferta de 2.000 coches disponibles para la compra.

La muestra se podrá visitar desde el jueves día 13 hasta el domingo 16 de noviembre en horario de 11.00 a 21.00 horas.