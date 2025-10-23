Palacio Pimentel de Valladolid acoge una exposición de Pablo Giménez sobre la "efímera belleza" del paisaje castellano

Inauguración de la exposición de Pablo Giménez en el palacio Pimentel, sede de la Diputación de Valladolid. - DIP VALLADOLID

VALLADOLID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valladolid ha inaugurado este jueves la exposición 'Primavera Cercana' del pintor vallisoletano Pablo Giménez, que reúne una selección de obras recientes del artista, realizadas principalmente del natural durante la primavera y el verano de este año.

La muestra, inaugurada por la diputada de Cultura, Yolanda Burgoa, podrá visitarse en la Sala de Exposiciones Teresa Ortega Coca del Palacio de Pimentel hasta el 23 de noviembre , en horario de martes a domingo, de 12:00 a 14:00 y de 19:00 a 21:00 horas.

La exposición 'Primavera Cercana' Pablo Giménez plasma la efímera belleza de los paisajes castellanos, y "resalta la explosión de vida que trae la primavera en una tierra marcada por inviernos largos y veranos abrasadores".

Las pinturas, ejecutadas con acrílico y óleo sobre lienzo, tabla o pladur, retratan campos, páramos y valles "con una mirada esencial y serena, donde la naturaleza se revela en su forma más pura".

Entre las obras destacadas figuran 'Campo por Camporredondo', 'Colza II', 'Bezas en Retuerta I', 'Páramo de Traspinedo' y 'Valle del Duero', entre otras.

Estas piezas reflejan la dedicación del artista a pintar al aire libre, inmerso en el entorno, para capturar la luz, el color y la atmósfera con una "maestría que evoca la verdadera esencia de la pintura".

La obra de Giménez se nutre de influencias que van desde la Escuela de Barbizón y el Impresionismo -centrados en la pintura plein air y la captación de la luz efímera- hasta el realismo español contemporáneo, en especial Antonio López.

En palabras del propio Pablo Giménez: "Pintar en el campo me parece un regalo de la vida, con independencia del resultado. Cuanto más corta es la primavera en un lugar, más prisa tiene que darse la naturaleza en hacerlo todo, y más bella resulta, por explosiva y por esa altiva cualidad de no esperar por nadie. Poder pintar todo eso cada año me parece una fortuna".

El texto introductorio de la exposición, a cargo del arquitecto y profesor de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, Santiago Bellido, destaca la autenticidad de la obra de Giménez.

"Pablo Giménez es un pintor inmerso en la realidad. Mi admiración por el trabajo de Pablo Giménez procede de su capacidad para la valoración del color como el elemento principal de la obra", ha afirmado Bellido