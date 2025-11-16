El Palacio Los Serrano y la IA protagonizan la participación de Fundación Ávila en AR-PA 2025 - FUNDACIÓN ÁVILA

VALLADOLID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Fundación Ávila ha participado con "éxito" en la Feria Internacional del Patrimonio Cultural AR-PA 2025, celebrada en Valladolid del 13 al 16 de noviembre, consolidando su papel como referente cultural y en la gestión sostenible, la digitalización y la innovación en la conservación del patrimonio.

La feria abrió sus puertas el jueves 13 de noviembre, con una jornada inicial dedicada exclusivamente a profesionales del sector del patrimonio y la gestión cultural.

La inauguración oficial tuvo lugar el viernes 14 de noviembre, en un acto presidido por autoridades regionales y representantes del ámbito cultural y patrimonial, esto marcó la apertura al público general.

En ese contexto, miembros del equipo de Fundación Ávila presentaron sus propuestas en el espacio Islas Culturales AR-PA 2025, destacando sus proyectos de innovación y sostenibilidad aplicados al patrimonio.

Uno de los momentos más destacados de la participación de la entidad fue la intervención de su director, Carlos Carrera Torres, en la Jornada Técnica 'Aplicaciones de IA en el Patrimonio Cultural', celebrada el viernes 14 de noviembre en la Sala Atapuerca.

Durante su ponencia, titulada 'Digitalización y sostenibilidad del Palacio Los Serrano: monitorización con IA', Carrera presentó los proyectos que la Fundación desarrolla para controlar el impacto ambiental y evaluar la sostenibilidad del patrimonio mediante sensores e inteligencia artificial.