'Palencia, amor a primera compra' campaña para impulsar y para apoyar al comercio local en Navidad

Presentación de la campaña de Navidad del Ayuntamiento de Palencia. - AYTO PALENCIA

PALENCIA 11 Dic. (EUROPA PRESS ) -

El Ayuntamiento de Palencia ha puesto en marcha la Campaña de Navidad Comercial 'Palencia, amor a primer a compra' con la que pretende reforzar la actividad comercial durante estas fechas y potenciar la conexión entre los establecimientos y los consumidores, tal y como ha adelantado la concejala de Impulso Económico, Judith Castro, durante su presentación.

La edil del área ha subrayado que el objetivo es favorecer las condiciones para impulsar el comercio local y dar más vida a las calles apoyando el encendido de luces navideñas ya que, según ha puntualizado, se busca "que haya motivos para salir y que tanto palentinos como visitantes consuman" en los establecimientos de la ciudad.

La iniciativa cuenta entre sus novedades con una campaña de 'Cuenta Consumo', desde el 15 de diciembre al 11 de enero, que contará con un presupuesto de 100.000 euros, así como con una variada programación de animación callejera para "fomentar la participación ciudadana".

Las actividades de esta programación arrancarán el 18 de diciembre con un pasacalle musical y continuará con actividades como hinchables, discomóvil, gymkanas, espectáculos de magia o pintacaras y globoflexia. Dentro de la campaña, también se han preparado dos regalos especiales que los comercios palentinos podrán recoger en la Agencia de Desarrollo Local hasta fin de existencias: Bolsas de tela tipo totebag personalizadas con el diseño y el eslogan de la campaña, y papel de regalo para utilizar en sus establecimientos.

La iniciativa incorpora otras actividades como el Tren Navideño, un clásico que circula desde el pasado 4 de diciembre hasta el 6 de enero, en el que se puede montar por dos euros o gratis con el ticket de compra del día en comercio local por importe superior a 20.

También incluye el Concurso de Escaparates Navideños, en el que se han inscrito un total de 30 establecimientos que mantendrán sus creaciones expuestas hasta el 5 de enero.

El voto del público, que otorga un premio de 200 euros, ya está abierto tanto de forma presencial en la ADL como a través de un formulario on line disponible en ImpulsaPalencia.com. Hay otros cinco premios más, el primero de 800 euros.

A todo ello se suman los Talleres de Cocina Navideña en la Plaza de Abastos, cuyas plazas se agotaron el mismo día de su publicación. Tras la primera sesión celebrada el pasado 29 de noviembre, aún quedan otras cinco fechas: 13, 20 y 27 de diciembre, y los días 23 y 30, estos últimos dirigidos al público infantil.