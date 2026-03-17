Palencia Sonora creará un 'bosque sonoro' de espacios renaturalizados a lo largo de 14 kilómetros por la ciudad

Presentación del Bosque Sonora de 'Palencia Sonora'. - AYTO DE PALENCIA

PALENCIA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El festival Palencia Sonora, en colaboración con ZENIT, llevarán a cabo el proyecto denominado 'bosque sonoro', un conjunto de acciones de renaturalización o 'estaciones sonoras', distribuidas a lo largo de un trazado urbano de 14 kilómetros en las que se plantarán diversas especies vegetales .

El objetivo es "preservar y fomentar la biodiversidad y ampliar el paisaje verde de la capital", tal y como han explicado sus promotores durante la presentación este martes en un acto que se ha celebrado en el Consistorio de la capital palentina y que ha contado con la presencia de la alcaldesa, Miriam Andrés.

Este "bosque sonoro" es la primera acción del plan de sostenibilidad ambiental que ambas entidades suscribieron el pasado mes de noviembre y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Palencia.

Cada una de estas 'estaciones sonoras' del bosque se emplazará en un rincón distinto de la ruta y estará acompañada de una placa en acero y resina obra del escultor palentino Óscar Aragón, diseñada por Ana Cuna e ilustrada con los versos de algunos temas icónicos en la historia reciente de la música pop-rock independiente.

Los responsables del festival han explicado que el artista Jairo Zabala, Depedro, será el encargado de apadrinar el primero de estos espacios, que se situará en el acceso al Parque del Sotillo de la capital palentina.

Las letras de la canción 'Noche oscura' han sido las elegidas para "inaugurar el kilómetro 0 de esta ruta".

Fresnos, arces, encinas, cerezos o chopos serán algunas de las especies arbóreas que ocuparán estas estaciones y la idea es que a lo largo de este año se puedan crear tres nuevos espacios más en los entornos de las Huertas del Obispo y la ribera del Carrión, en el área comprendida entre Puentecillas y el Puente Mayor.

Serán las primeras paradas de un trazado que seguirá ampliándose en el futuro para extenderse por las riberas del Carrión, llegar a La Yutera, recalar en el Parque del Salón y proseguir hacia el Cristo del Otero y el Parque de la Carcavilla.

"Queremos que otros muchos patrocinadores se sumen a esta iniciativa y que el trazado esté salpicado en el futuro de nuevos espacios verdes renaturalizados con árboles, setos u otras especies arbustivas", ha explicoado el director de ZENIT Ingeniería, Asie Sáiz, quien ha agradecido la implicación y colaboración del Ayuntamiento, que aportará el personal y los medios técnicos suficientes para hacer posible cada intervención.

Por su parte, Miriam Andrés ha destacado el valor de este tipo de iniciativas que "conectan con los objetivos de desarrollo sostenible" y que vienen a sumar a una "ciudad que cuenta con más de 20.000 árboles plantados en su casco urbano".

"Este bosque sonoro es un proyecto innovador, respetuoso con el medio ambiente y que compatibiliza muy bien los conceptos de crecimiento de un evento con esa responsabilidad social", ha añadido la alcaldesa.

Con la creación del 'bosque sonoro', los impulsores del Palencia Sonora confían en devolver a la ciudad "el cariño y la compañía" que los espectadores les han brindado durante todos estos años además de ser "un gesto de compromiso social y de responsabilidad".

Se trata del primer paso de un proyecto estratégico a tres años ya que como han explicado, continúan trabajando en el cálculo de la huella de carbono, recopilando datos sobre el consumo energético, la movilidad de artistas y público o la gestión de residuos, una información con la que "podrá conocer el impacto ambiental del festival y diseñar nuevas medidas que permitan reducirlo".