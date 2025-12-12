Palencia vivirá la magia, el humor y el ilusionismo con una gran gala el 6 de enero con los mejores magos del mundo

Presentación de la Gaba Gala de la Magia que se celebrará en Palencia el 6 de enero. - DIP PALENCIA

PALENCIA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, y el mago y director artístico del evento, Juan Mayoral, han anunciado este viernes que reconocidos magos de distintos países ofrecerán seis espectáculos únicos de magia, ilusionismo y humor en la 'Gala Internacional de la Magia. Los mejores magos del mundo'.

Esta gran gala regresa a la capital de la mano de la Diputación tras dos años de parón y esta nueva edición se celebrará el 6 de enero, a las 19:00 horas, en el Teatro Ortega de la capital palentina, y las tendrán un precio de 28 euros.

El programa de este año incluye a una "maestra de ceremonias muy especial", la china Violeta Zheng, una figura de referencia para las mujeres en el mundo del ilusionismo, reconocida internacionalmente por su habilidad para fusionar lo clásico y lo contemporáneo, la danza y el misterio, la magia y la emoción.

El programa de esta gran gala contará con el australiano Raymond Crowe, cuyo estilo es muy visual, con humor, magia, ventriloquía y pantomima; el danés Christiansen Morten, que a pesar de su juventud ha cosechado los más importantes premios internacionales; y el dúo formado por el español Imanol D'Albéniz, especializado en magia escénica y grandes ilusiones; y la australiana Gaorgia Adelt, bailarina y acróbata aérea.

Asimismo, intervendrán el francés Klek Entòs, un ser misterioso sacado de una película de Tim Burton que construye un universo poético e inquietante en donde a través de la magia invita a los espectadores a tomar conciencia de sus propios miedos y a afrontarlos; y el españols Charlie Mag, campeón de Europa de Magia en la categoría de manipulación, que se caracteriza por un arte multidisciplinar que entrevera magia y danza.