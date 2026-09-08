Pardo recuerda a las familias que el rendimiento de los alumnos es menor cuando usan dispositivos o redes para el ocio

VALLADOLID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación de la Junta de Castilla y León, María Pardo, ha hecho este martes un llamamiento expreso a las familias de la Comunidad Autónoma para que conozcan una de las realidades que constata el informe PISA 2025 según el cual el rendimiento de los alumnos es menor cuando usan para el ocio dispositivos digitales o las redes sociales fuera de las aulas.

"¿De qué vale el esfuerzo que realizan en las aulas nuestros docentes para limitar los dispositivos si en el momento en el que abandonan las aulas los alumnos se enfrentan muchas veces, y muchas veces probablemente sin control, a los medios digitales?", se ha preguntado en voz alta la consejera que ha zanjado que las aulas no son el problema en este asunto concreto en el que los dispositivos sólo se pueden utilizar con fines pedagógicos.

María Pardo ha insistido en que el Informe PISA 2025 demuestra que el mal rendimiento de los alumnos no está en las aulas y sí fuera por el uso de los dispositivos digitales, como el teléfono móvil para acceder a las redes sociales, que hace que el rendimiento sea menor.

Por otro lado y preguntada por los datos sobre acoso escolar se ha comprometido a dar la información detallada de las cifras de 2025 este mes y ha avanzado que son "más que favorables y positivos" y colocan a Castilla y León en una situación "más que favorable" si bien ha aclarado que no restan "preocupación" a la administración educativa ante realidades como los medios digitales y la inteligencia artificial.