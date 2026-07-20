Pardo señala la tolerancia cero al acoso escolar con el programa 'Escuelas que Cuidan' y una Dirección de Bienestar

Comparecencia de la consejera de Educación, María Pardo - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, María Pardo, ha fijado el bienestar educativo y la convivencia escolar como ejes prioritarios de su área a lo largo de esta legislatura con la premisa de defender la "tolerancia cero" al acoso escolar a través de la creación de la nueva Dirección General de Bienestar Educativo y de la puesta en marcha del programa 'Escuelas que Cuidan'.

Pardo ha comparecido en las Cortes para detallar las acciones de su departamento durante la presente legislatura y en ella ha destacado que la nueva Dirección General de Bienestar Educativo que ocupará Diego del Pazo y asumirá como tarea primordial abordar la convivencia en las aulas de la comunidad.

Con esta medida, como ha detallado la consejera, la autonomía se ha convertido en la primera comunidad autónoma que ha creado un órgano directivo con este único cometido, una decisión con la que el Ejecutivo ha buscado dar respuesta a aspectos como la salud mental, el ciberacoso y el impacto de las redes sociales.

La consejera ha defendido un modelo educativo "preventivo, pedagógico y restaurativo", con una política de "tolerancia cero" frente al acoso escolar. Según ha asegurado, la respuesta del sistema no ha de limitarse a sancionar cuando el problema ya ha ocurrido, sino que debe anticiparse, detectar señales de riesgo de forma inmediata y ayudar al alumnado a desarrollar competencias emocionales, empatía y respeto.

Para trasladar esta prioridad a la actividad cotidiana, la Consejería ha anunciado la implantación del programa 'Escuelas que Cuidan', una iniciativa orientada a facilitar recursos y herramientas sobre educación emocional en los proyectos educativos.

En este ámbito, la Consejería desplegará, en coordinación con la Consejería de Sanidad, nuevas actuaciones en desarrollo de la Red de Alerta para la detección, prevención y atención de situaciones de riesgo de suicidio y autolesiones, con el objetivo de garantizar una actuación rápida y coordinada entre los profesionales educativos y sanitarios.

Esta estrategia de la Red de Alerta se completará con formación específica sobre la prevención de conductas suicidas y autolesivas. Con estas medidas, la Consejería de Educación ha buscado dotar formalmente a los orientadores, tutores y docentes de las estrategias y los protocolos de actuación necesarios ante cualquier indicio de riesgo en el alumnado.

De forma complementaria, el departamento ha previsto continuar con el Proyecto de Innovación Educativa (PIE) denominado Escuelas Saludables, cuya red se ha visto aumentada en 40 centros más este curso hasta alcanzar un total de 120 de forma estratégica.

Asimismo, la estrategia contempla el fortalecimiento de la competencia emocional a través de la formación del profesorado, que se ha incorporado de forma expresa al Plan Autonómico de Formación. Estas actuaciones se complementarán con formación específica sobre prevención de conductas suicidas y autolesivas en coordinación con la Consejería de Sanidad, y se han dirigido también a las familias mediante acciones formativas sobre bienestar y entornos digitales seguros.

GARANTÍA EN LA LIBERTAD DE CENTRO

Por otra parte, Pardo ha garantizado la libertad en la elección de centro y el derecho de los padres a decidir la educación de sus hijos, en el marco de la coexistencia de la red pública y la red concertada.

En este ámbito, la Consejería ha avanzado la creación del Centro de Formación de Familias de Castilla y León y la regulación de los Equipos Provinciales de Participación Educativa.

En su intervención, la consejera ha recordado el "liderazgo" de la Comunidad en el último informe PISA y ha insistido en que la acción de gobierno se articulará en torno a la "calidad, la equidad y la empleabilidad de la Formación Profesional".