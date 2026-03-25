El parking de la Plaza Mayor de Valladolid tendrá cortado el acceso en diversos tramos horarios en Semana Santa

Archivo - Aparcamiento subterráneo de la Plaza Mayor de Valladolid. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Movasa ha informado este miércoles de que el aparcamiento subterráneo de la Plaza Mayor de Valladolid tendrá cortado el acceso en distintos tramos horarios con motivo de las procesiones de Semana Santa entre este viernes, 27 de marzo, y el Domingo de Resurrección, 5 de abril, con la excepción del sábado 28.

Según ha informado Movasa en la red social 'X', este viernes, 27 de marzo, se cortará el acceso entre las 20.30 y las 23.00 horas. El sábado 28 no se prevén afecciones.

El Domingo de Ramos, día 29, la entrada estará cortada de 11.00 a 14.00 horas por la mañana y de 18.30 a 20.30 horas por la tarde. Todo ello, en horario aproximado.

El lunes 30 la previsión de acceso cortado es de 19.30 a 21.30 horas; mientras que el martes 31 será de 20.00 a 23.30 horas; y el Miércoles Santo, día 1 de abril, de 20.00 a 02.00 horas aproximadamente.

El Jueves Santo, no se podrá acceder al estacionamiento a partir de las 17.00 horas y el cierre se prolongará hasta entrada la madrugada del viernes, las 3.00 horas, aproximadamente.

El Viernes día 3 se cerrará el acceso durante la celebración del Sermón de las Siete Palabras, aproximadamente de 11.00 a 14.00 horas; y por la tarde, con motivo de la Procesión General de la Semana Santa, a partir de las 18.00 horas y hasta entrada la madrugada del sábado (1.00 horas).

El sábado 4 de abril el corte del acceso se aplicará previsiblemente de 17.30 a 20.00 horas; y finalmente el Domingo de Resurrección se cerrará de 10.00 a 14.00 horas.

En todos los casos en los mencionados horarios sí que estará habilitada la salida de vehículos a través de la calle Molinos y la plaza del Poniente.