El Parlamento Europeo homenajea a la vallisoletana Teresa Rodríguez a través de una exposición que recorre su vida

La presidenta del Grupo de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, Iratxe García, presenta este martes la exposición "La Vida de Teresa"

VALLADOLID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Europeo ha acogido este martes la exposición 'La Vida de Teresa', una muestra organizada por la presidenta de Grupo de Socialistas y Demócratas en la Eurocámara, Iratxe García, que rinde homenaje a Teresa Rodríguez Llamazares, la joven enfermera vallisoletana asesinada por su expareja en Bruselas en 2022.

Durante la inauguración, García ha recordado que el caso de Teresa Rodríguez "no es una tragedia aislada", forma parte de una realidad brutal y generalizada en toda Europa", al tiempo que ha advertido de que "la violencia de género es un problema sistémico".

Por ello, ha animado a visitar la exhibición, que es "un espacio de memoria y un grito de justicia". "Llevemos con nosotros la historia de Teresa, no como una carga, sino como una bandera. Construyamos juntos una Europa en la que ninguna mujer viva con miedo", ha reclamado García.

A través de imágenes, materiales biográficos y testimonios del entorno cercano de Teresa, 'La Vida de Teresa' recorre las distintas etapas de su vida --desde su infancia en Mozambique y Valladolid hasta su juventud y su asesinato en Bruselas-- para rendir tributo a su memoria y visibilizar la magnitud de la violencia de género.

La narrativa se completa con datos y estadísticas sobre esta realidad en Europa, desmontando prejuicios y discursos negacionistas.

Precisamente, Iratxe García ha hecho un llamamiento para continuar enfrentando a "las voces que niegan la existencia misma de la violencia de género".

"Las oímos en esta cámara. Las vemos en nuestras sociedades. Y no nos callaremos, porque la negación también mata", ha recordado, para después incidir en la necesidad de exigir legislación firme que reconozca la violencia de género como delito y recursos reales en toda la UE.

La directora de la Cátedra de Estudios de Género de la Universidad de Valladolid, Dunia Etura, por su parte, ha señalado que "el hogar, que debería ser un espacio de seguridad, se convierte para demasiadas mujeres en el lugar más peligroso".

"Y, sin embargo, es alarmante asistir, desde posiciones de extrema derecha, a la legitimización de discursos machistas que siembran dudas y que atacan directamente a la dignidad de las mujeres", ha apostillado, razón por la que ha pedido que haya un compromiso en la UE hacia una legislación común y que se trabaje "por la seguridad de las mujeres".