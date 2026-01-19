Los partidos se disputarán 82 procuradores, uno más que en el anterior mandato tras ganar uno por Segovia

VALLADOLID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los distintos partidos políticos que concurrirán a las elecciones autonómicas del 15 de marzo se disputarán el reparto de 82 procuradores, frente a los 81 de la ahora finalizada, tras sumar un escaño por la provincia de Segovia, que pasa de seis a siete representantes.

Los 82 procuradores de la XII Legislatura que se constituirá a las 11.30 horas del martes 14 de abril se repartirán del siguiente modo: Valladolid (15), León (13), Burgos (11), Salamanca (10), Ávila, Palencia, Segovia y Zamora (7) y Soria (5).

De este modo, las Cortes de Castilla y León de la XII Legislatura contarán con la misma representación de procuradores que hubo en la VI (2003-2007) y superan el suelo de parlamentarios al que se llegó en 2019, tras la pérdida entonces de tres representantes por las provincias de Salamanca, Segovia y León como consecuencia del efecto directo de la caída de población.

La VI Legislatura de las Cortes de Castilla y León (2003-2007) con esos 82 procuradores se caracterizó por una mayoría absoluta del PP, con 48 representantes, frente a 32 del PSOE y dos del Grupo Mixto, los leonesistas Joaquín Otero y José María Rodríguez de Francisco.

El primer parlamento de la etapa autonómica estuvo conformado por un total de 84 procuradores --el número que se ha repetido más veces en el Parlamento--, cifra que se repitió en el segundo y tercer mandato para caer a 83 en la cuarta y quinta legislatura y a 82 en la sexta.

En las elecciones de mayo de 2007 el Parlamento de Castilla y León recuperó un escaño, hasta alcanzar los 83, y tanto en la octava como en la novena legislatura se volvió a esa cifra originaria de 84 procuradores que se perdió en la décima, con el mínimo histórico de 81 que se mantuvo en la XI para el mandato de 2022-2026.