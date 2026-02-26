Los partidos lanzan sus lemas para la cita con las urnas entre el "cambio", las "certezas" y "el sentido común"

Urna de votación del 8F. - EUROPA PRESS.

VALLADOLID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los principales partidos y coaliciones que concurren a las elecciones autonómicas del 15 de marzo en Castilla y León han presentado los lemas sobre los que girarán sus respectivas campañas en la carrera electoral que comenzará a las 00.00 horas del viernes 27 de febrero y concluirá a las 24.00 horas del 13 de marzo.

El Partido Popular, cuya candidatura encabeza el actual presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha apostado por el lema 'Aquí, certezas' vinculado al balance de la gestión "serio y creíble" de los gobiernos 'populares'. "No venimos a experimentar, sabemos lo que hacemos, lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer, con seriedad, con rigor y con responsabilidad", explicó el lunes la coordinadora de campaña, Isabel Blanco.

Por su parte, el PSOE, que ha centrado la precampaña electoral en la idea del inicio del cambio, ha apostado para estos 15 días por el lema 'Cambiemos el futuro' junto a una foto de su candidato, Carlos Martínez, en la que saluda a los miembros del operativo antiincendios de la Comunidad.

En el caso de Vox, que presenta como candidato al presidente de las Cortes, Carlos Pollán, ha hecho suyo el lema que adoptó el partido en las recientes elecciones autonómicas celebradas en Extremadura --21 de diciembre-- y en Aragón --8 de febrero--: 'Sentido Común'.

Por su parte, Soria ¡Ya!, que mantiene al cabeza de lista de las anteriores elecciones, Ángel Ceña, ha apostado por el lema 'Por Soria, Rebélate' en una invitación a la ciudadanía a "seguir luchando" por los intereses de esta provincia soriana donde esta formación consiguió tres procuradores en las elecciones de febrero de 2022.

En el caso de La Unión del Pueblo Leonés (UPL), que también consiguió tres escaños, ha apostado por 'Defiende lo tuyo'. UPL estrena candidata, Alicia Gallego, y es la única formación con presencia en las Cortes que lleva a una mujer como candidata a presidir la Junta.

Y la formación localista Por Ávila, que mantiene como candidato a Pedro Pascual Muñoz, centrará los quince días de campaña en el lema 'Ávila merece más'.

Por su parte, la coalición Izquierda Unida, Movimiento Sumar y Verdes Equo, que se presenta como 'En Común' con Juan Gascón como número 1 por Valladolid, ha apostado por 'Defender lo común' con el objetivo de poner el foco en el "abandono" que ven "como principal problema" en la Comunidad.

Y en el caso de Podemos-Alianza Verde, que lleva como candidato a Miguel Ángel Llamas, ha elegido como lema de campaña 'La fuerza de la valentía'.