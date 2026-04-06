El paseo verde de Príncipes de Asturias de Burgos se demorará hasta saber los remanentes del Ayuntamiento

BURGOS 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos ha aprobado este lunes el proyecto de ajardinamiento y movilidad sostenible para el tramo de la avenida Príncipes de Asturias hasta el barrio de Villímar, que conectará esta zona con el Hospital Universitario (HUBU). El presupuesto base de licitación asciende a 4.029.168 euros, aunque el vicealcalde, Juan Manuel Manso, ha reconocido que su ejecución inmediata "dependerá de la disponibilidad de remanentes" de tesorería al no estar consignado en el presupuesto de 2026.

Manso ha detallado que el proyecto, redactado por el estudio Ajo, busca transformar una vía actualmente "anodina y fea" en una zona estancial y de paseo. Pese a la aprobación del proyecto, el vicealcalde ha sido cauto sobre los plazos ya que este año tendrán que "priorizar, y el estado de las calles es ahora una necesidad de primer orden". No obstante, ha defendido la importancia de tener el proyecto listo para concurrir a posibles convocatorias de fondos europeos.

RECUPERAR LA PLANTA DE RCD

Otro de los asuntos destacados ha sido la aprobación de los pliegos para recuperar la planta de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) del Ecoparque de Cortes, cerrada desde la crisis inmobiliaria de 2010. El contrato saldrá a licitación por un periodo de ocho años más dos de prórroga, con un canon de 3.000 euros mensuales a favor del Ayuntamiento.

El adjudicatario no solo deberá pagar el canon, sino realizar una "fuerte inversión para actualizar unos equipos que están obsoletos", ha explicado el portavoz, quien ha subrayado que esta reapertura es un paso clave en la sostenibilidad ambiental de la ciudad.

NO A PATINETES DE ALQUILER

En materia de movilidad, el Ayuntamiento ha rechazado la solicitud de la empresa que explota las bicis de alquiler para implantar un sistema de patinetes eléctricos de alquiler. Aunque una sentencia judicial obligaba al Consistorio a estudiar la ampliación del contrato de bicicletas para incluir este vehículo, los informes técnicos y jurídicos han sido tajantes al desaconsejarlo.

Se considera "que tendría efectos muy negativos en materia de seguridad, movilidad urbana y gestión del espacio público", ha advertido Juan Manuel Manso. En este sentido, ha avanzado que ya se trabaja en los nuevos pliegos de 'Bicibur', que incluirán obligatoriamente el mantenimiento de las bicicletas eléctricas para evitar el "vandalismo" que sufren estas instalaciones.

El portavoz también ha mostrado su frustración por el retraso en la puesta en marcha de los 18 aparcabicis cerrados de la ciudad. Tras la renuncia de la empresa que iba a gestionar un contrato menor de seis meses, el Ayuntamiento negocia ahora con el ITCL para desbloquear el servicio.

Por otro lado, la Junta de Gobierno ha renovado por tres años la cesión de espacios en el centro Graciliano Urbaneja a 13 entidades sociales. La única excepción ha sido la Federación de Autismo de Castilla y León, a la que se le ha denegado la continuidad tras no responder a los reiterados requerimientos de documentación.

También se han aprobado prórrogas en el servicio de grúa municipal por 749.000 euros anuales y se ha excluido a una empresa del contrato de suministro de gas natural por incumplimientos técnicos en el pliego de condiciones.