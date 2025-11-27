Patrimonio autoriza la adecuación de 423 kilómetros del sendero GR-86 dentro del Plan Celtiberia Soriana

SORIA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Territorial de Patrimonio Cultural ha autorizado, con prescripciones, la adecuación y señalización de 423 kilómetros del sendero GR-86, que promueve la Diputación Provincial de Soria dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Celtiberia Soriana.

El proyecto se centra en tramos del recorrido situados en el sureste de la provincia y contempla principalmente labores de mantenimiento y mejora de la señalización, han informado a Europa Press fuentes de la Delegación de la Junta.

Las actuaciones incluyen el repintado y reparación de balizas, banderolas y carteles, la sustitución de vinilos informativos y, en los casos más deteriorados, el reemplazo completo de las señales. Además, se instalarán nuevas balizas en puntos donde el trazado resulta confuso, especialmente en cruces sin señalizar.

También se prevén trabajos de desbroce en determinados tramos y una ligera modificación del itinerario en zonas que atraviesan parcelas privadas.

Estas intervenciones, que abarcan colocación de nuevas señales, limpieza y repintado, afectan a siguientes yacimientos y entornos declarados Bien de Interés Cultural (BIC): yacimiento de Santa María (Riba de Escalote); Carrarromanillos y Vía Romana (Miño de Medinaceli); El Castillo y Cuesta de la Viña (Miño de Medinaceli); Vía Romana (Medinaceli); Conjunto histórico de Medinaceli; yacimiento de Mazalete (próximo a Cihuela); y yacimiento y despoblado fortificado de Peñalcázar.

La autorización conlleva prescripciones técnicas que consisten en que no se pintarán marcas en muros históricos, especialmente en los puntos cercanos a Peñalcázar (balizas I718 a I721), aunque existiesen previamente; no se colocarán hitos sobre tramos conservados de vías romanas; y los desbroces no implicarán remociones de terreno en áreas arqueológicas.