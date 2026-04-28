Patrimonio Nacional ultima las obras de transformación de La Granja (Segovia) tras una inversión de más de 13 millones

Obras en la Fuente de la Cascada - PATRIMONIO NACIONAL

SEGOVIA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Patrimonio Nacional afronta la recta final de las obras de transformación del Palacio Real de la Granja (Segovia), donde la institución ha invertido más de 13 millones procedentes de fondos europeos para mejorar la experiencia de visita del Real Sitio y hacerlo más eficiente y sostenible.

De esta forma, a finales de junio quedarán concluidos el proyecto de musealización de los jardines, la restauración de la fuente de La Cascada, el nuevo Centro de Interpretación de Fuentes y la rehabilitación del Centro de Recepción de Visitantes y del Museo de Tapices, según ha detallado Patrimonio Nacional a través de un comunicado recogido por Europa Press.

En total, las obras suponen una inversión total de más de 13 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La intervención en la emblemática fuente de La Cascada es la actuación de mayor envergadura del conjunto, con un presupuesto de 5,2 millones de euros.

Protagonista del eje central de los jardines históricos de La Granja, la fuente recuperará su belleza y funcionalidad originales y volverá a integrarse este verano en los espectáculos de las fuentes monumentales del Real Sitio.

Los trabajos han abarcado la estructura, los revestimientos, el sistema hidráulico, las esculturas y las zonas ajardinadas del entorno, respetando en todo momento el rigor histórico y los materiales originales.

Entre las labores más delicadas, se han desmontado, numerado y catalogado piezas de granito y mármol de Carrara para su posterior recolocación, y se han reproducido en bronce las boquillas de los grupos escultóricos responsables de los juegos de agua.