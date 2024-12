Paula Daza y Álvaro Julián, ganadores del concurso 'Navidad CyL Digital' en las categorías tarjetas navideñas y podcast

SALAMANCA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León ha entregado en Salamanca a Paula Daza y Álvaro Julián los premios del concurso 'Navidad CyL Digital. Historias que conectan' que ha contado con la participación de usuarios del programa en toda la comunidad: 216 candidaturas siendo 176 para tarjetas navideñas y 40 para cuentos.

Los ganadores han sido Paula Daza y Álvaro Julián, en las categorías tarjetas navideñas y podcast, respectivamente y este certamen ha promovido la adquisición de competencias digitales de la ciudadanía aprovechando la llegada de las fechas navideñas.

Para participar era necesario realizar alguno de los cursos gratuitos ofrecidos por el programa CyL Digital sobre creación de infografías o podcasts y el objetivo era que las personas participantes desarrollen habilidades digitales en la materia de creación y edición de contenidos, premiando la creatividad de los trabajos presentados tras realizar la formación.

Esta constaba de cuatro cursos: 'Diseña imágenes y carteles con Canva'; 'Crea contenidos interactivos online con Genially'; 'Producción de podcast, técnicas y herramientas'; 'Cómo hacer carteles e infografías paso a paso. Los premios para cada una de sus dos categorías constan de sendos smartphones de última generación.

La primera de ellas consta de la realización de una tarjeta navideña digital y en esta categoría se debía crear y entregar una felicitación de temática navideña creada mediante Canva o Genially.

También se podía optar al premio elaborando un cuento navideño y en esta categoría se debía grabar un podcast de 5 minutos máximo que sea un cuento navideño, dicho programa se ha alojado en la plataforma SoundCloud.

En la entrega de los premios, que ha tenido lugar en el Espacio Cyl Digital de Salamanca, ha participado el director general de Telecomunicaciones, Antonio Ibáñez, quien ha subrayado que desde la Junta de Castilla y León van a seguir impulsando el programa CyL Digital fomentando las competencias digitales de la ciudadanía especialmente en el medio rural donde tenemos formadores itinerantes que dan información a través de cada uno de los centros CyL Digital asociados".

Paula Daza Fresnadillo, usuaria online del programa, ha sido la ganadora en el concurso de tarjetas digitales bajo el título 'Donde la Navidad cobra vida'. Daza, estudiante de Periodismo, ha apuntado que le motivó a participar en el concurso "poder hacer cosas creativas, ya que me encanta el mundo audiovisual y me apunté al curso para aprender". "Después vi que se podía participar en el concurso y me animé", ha sentenciado.

Además, el mejor cuento navideño era Álvaro Julián Ruiz, natural de Toro con el podcast 'La estrella de los oficios'. Julián ha indicado que "buscaba representar la importancia que tienen los trabajos artesanos en Castilla y León" y por ello quería fomentar "la importancia de esas profesiones en días como en Navidad en que todos estamos rodeados de los productos que ellos producen".

El programa CyL Digital, junto al patrocinio de la empresa Mainjobs, ha organizado este concurso para que toda la ciudadanía de Castilla y León pueda compartir sus mejores deseos navideños.