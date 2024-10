Paz Vega firma 'Rita', un alegato contra la violencia machista

Su ópera prima se estrena en España en el marco de la 69 Seminci

VALLADOLID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La actriz Paz Vega debuta como directora con 'Rita', una película que ilumina un alegato contra la violencia de género a través de la mirada, la inocencia y la esperanza de una niña de siete años que crece en un barrio sevillano de los años 80 y en una sociedad que aún ve con rechazo la aprobación de la Ley del divorcio.

"Es un homenaje a las madres que sacrificaron todo y no tuvieron ninguna otra opción de vida", ha destacado Paz Vega en una rueda de prensa con motivo del estreno en España de su ópera prima en el marco de la Sección Oficial fuera de concurso de la 69 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci). Se trata de la ópera prima de la intérprete, que también actúa en este debut.

Rita (Sofía Allepuz) es una niña de siete años y ojos grandes y brillantes con los que observa todo lo que ocurre a su alrededor. Lo hace en un barrio obrero sevillano de la España de 1984, donde vive junto a su hermano Lolo (Alejandro Escamilla), de cinco años, y sus padres, Manolo (Antonio Álamo), un hombre impregnado del machismo de la época, y Mari (Paz Vega), madre y ama de casa silenciada que quiere recuperar la libertad.

Es verano y el calor sofoca a la ciudad andaluza, cuyos hombres llenan los bares por la llegada de la selección española a cuartos de final de la Eurocopa, mientras la pequeña Rita sueña con ir a la playa e intenta escapar de una realidad violenta a través de juegos con su hermano, dibujos y un lugar seguro desde el que puede observar el vuelo libre de los pájaros.

En una conversación con su madre, a la que intenta cuidar y ayudar, ya asumiendo tareas del hogar achacadas a las mujeres por el machismo, Rita le cuenta a su madre su sueño y esta le desvela los suyos, y le pide que nunca dependa de nadie. "Serás una mujer libre", clama el personaje de Paz Vega, quien ha optado por recurrir a la luminosidad de la infancia para tejer este drama, una buena carta de presentación como directora.

La cineasta, quien estreno su debut en la histórica Piazza del Festival de Locarno (Suiza), ha subrayado que esta historia, también escrita por ella, supone un "homenaje a las madres que sacrificaron todo y no tuvieron otra opción de vida" en una época como la que presenta.

"Somos las mujeres que somos y vivimos la realidad que vivimos porque tuvimos unas madres que hicieron el click, dijeron estudia, se libre, no creas que el matrimonio en la solución para todos", ha aseverado en referencia a la conversación de Rita con su madre.

Asimismo, la directora ha señalado que quería contar esta historia sobre la violencia machista desde "un lugar luminoso", sin "entrar en el morbo ni retratar la tragedia per se", ya que prefería quedarse con la "mirada, inocencia y esperanza" de la infancia: "Hay crítica, pero el lugar desde donde lo quería expresar es desde un lugar lleno de luz".

Paz Vega tenía muy claro cómo quería ejecutar su ópera prima y escribió un guión en base a las imágenes que "quería ver" y "las que no quería ver pero quería sentir" y así coloco a su 'Rita' en un contexto "de alguna manera conocido", si bien "no biográfico", ha precisado.

En concreto, ha relatado que en la historia ha colocado un edificio y un patio de vecinos como en el que vivió cuando ella misma tenía siete años en Sevilla en 1984, para dotar así de "realismo" a esta propuesta que presenta a unos jóvenes actores, los niños. Sofía Allepuz es Rita en su segunda participación en un audiovisual y Aljandro Escamilla es Lolo en su debut como actor. Otro que se estrena es Daniel Navarro como Nito, hijo de una vecina.

ESCRIBIR Y DIRIGIR

Sobre la participación de estos en la cinta, Paz Vega ha puesto en valor su trabajo y "saber estar en el set", todo ello pese a un rodaje "complicado" por el calor de Sevilla y las situaciones que se escenificaban en la ficción. El juego para los menores ha sido importante en el ambiente del set, ha indicado.

En relación con su debut en la dirección, la cineasta ha asegurado que ha intentado mantener un "entorno agradable" en el entorno "complicado" del rodaje, en el cual no ha disfrutado en su faceta de actriz por haber tenido que autodirigirse.

"Es muy difícil (...). No volveré a hacerlo, lo tengo clarísimo", ha sentenciado Paz Vega, quien también ha confesado que lo que más "ilusión" le haría en la actualidad es poder dedicarse a "escribir y dirigir con una continuidad lógica", que le "permita vivir".

En este sentido, ha subrayado que ella siempre ha querido ponerse tras las cámaras, pero no había podido "darle forma" porque consideraba que al no estudiar cine necesitaba algo más, lo que ha conseguido ahora tras décadas de experiencia en el sector. "Me siento preparada", ha incidido para dejar claro que seguirá buscando su voz como directora: "Ojalá la siguiente no tarde años en levantarla. Ya tengo el guión".