Un peatón y un ciclista heridos en sendos accidentes en Valladolid en espacio de una hora

VALLADOLID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una peatón y un ciclista han resultado heridos en sendos accidentes ocurridos en espacio de una hora en la capital vallisoletana, han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León y de la Policía Municipal.

El primero de los sucesos se ha producido minutos antes de las 8.05 horas en el Paseo Arco de Ladrillo, a la altura del antiguo cuartel de artillería, donde se ha producido un atropello a una peatón, aunque inicialmente se barajaba un accidente entre un turismo y un patinete. Las llamadas informaban de que había resultado herida una mujer de 25 años, por lo que se ha informado a la Policía Local, Nacional y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, tras lo que se ha evacuado a la mujer al Hospital Clínico Universitario con un golpe en la cabeza.

Casi una hora después, a las 9.03 horas el Cuerpo Nacional de Policía ha solicitado asistencia sanitaria para atender a un ciclista de unos 50 años que había resultado herido tras colisionar contra un turismo en la Plaza de Poniente, en Valladolid, por lo que se ha informado a Policía Local y a Sacyl, que ha movilizado un recurso al lugar. Finalmente, se ha evacuado al ciclista al Hospital Universitario Río Hortega.