Pedro Rollán duda de la eficacia de "una fiscalidad diferenciada en plazos" para Soria, Teruel y Cuenca

ZAMORA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del Partido Popular, Pedro Rollán, ha puesto en duda la puesta en marcha de la fiscalidad diferenciada para las provincias de Soria, Cuenca y Teruel por parte del Gobierno de España, unas medidas cuyo desarrollo "es raquítico" y que incluye un calendario "difícil de entender cuando se habla de despoblación".

A su juicio, la pérdida de habitantes en el medio rural "no entiende de plazos", por lo que ha exigido al Ejecutivo de Pedro Sánchez "que decida si apuesta o no apuesta" por esta medida.

Rollán ha hecho estas declaraciones durante una comparecencia en la sede el Partido Popular de Zamora, donde este jueves ha participado en un encuentro con alcaldes ante el ciclo electoral que se avecina en 2023, escenario en el que ha aprovechado para cargar duramente contra las medidas en materia de reto demográfico implementadas por el Gobierno de España.

"Aquí no se pueden adoptar medidas temporales, tan solo hay que decidir si se crea un marco bonificado para las empresas o no, si se defiende el medio rural o no y si se apuesta o no por luchar contra la despoblación", ha aseverado.