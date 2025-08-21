Pellitero asegura que la modificación de RPT de Parques y Jardines creará puestos de mayor calidad y un mejor servicio

VALLADOLID, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Medio Ambiente, Alejandro García Pellitero, ha asegurado que la reciente modificación de la relación de puestos de trabajo (RPT) en el servicio de Parques y Jardines responde a una "reorganización en la que sustituyen las plazas de peones por puestos de oficiales, capataces o técnicos administrativos" y es la "modificación más importante en muchos años para adaptar el servicio a las necesidades actuales", por lo que se "crearán puestos de mayor calidad que ayudarán a mejorar el servicio".

De esta forma ha respondido el edil a las criticas que el Grupo Municipal Socialista ha formulado en un comunicado en el que ha acusado al equipo de Gobierno de PP y Vox de "desmantelar" el Servicio de Parques y Jardines con la "supresión" de 19 plazas y ha apuntado a que la modificación de la RPT es una "apuesta clara" del actual Ejecutivo municipal por "avanzar en su externalización".

En declaraciones difundidas a los medios, el edil ha señalado que la interpretación que hace el Grupo Municipal Socialista, "totalmente interesada como siempre", apunta a que el Consistorio suprime 19 puestos de trabajo y en realidad lo que se ha llevado a cabo es una "reorganización de dichos puestos, sustituyendo las plazas de peones por puestos de oficiales, capataces o técnicos administrativos".

"Estos cambios van a suponer una importante mejora en los trabajos que pueden desempeñar los empleados municipales", ha incidido el responsable municipal, un punto en el que ha explicado que un peón tiene limitado el uso de maquinaria, por lo que ahora solo podría cortar el césped con un cortacésped manual.

En cambio, con el puesto de oficial podría utilizar un cortacésped tractor, de los que se va sentado, con lo que se aumentaría y mejoraría el rendimiento de las labores realizadas.

Esta reorganización, ha defendido, también va a suponer la posibilidad de acceder a puestos de superior categoría, ya que podría realizarse una promoción interna a estos puestos que hasta ahora no se podía hacer ya que no existían las plazas.

En este sentido, ha lamentado que al PSOE le "moleste" que se mejoren las condiciones laborales de los trabajadores del Ayuntamiento. "Con la creación de estos puestos de mayor calidad y que ayudarán a que el servicio público sea mejor, mejorarán también el servicio y la atención a los ciudadanos", ha concluido.